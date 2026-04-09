快訊

伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特釀逾250死 震撼畫面曝光

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

南投唯一民眾黨議員退黨 簡千翔：非針對黃國昌、柯文哲

聽新聞
0:00 / 0:00

分析：川普打伊朗沒能一槌定音 贏了面子卻輸了裡子

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普2月28日發動戰爭時警告，伊朗將會領教到永遠不要挑戰美國軍隊；他並公開號召伊朗人民揭竿起義，推翻不得民心的神權政府。

但雙方昨天同意為期兩週的停火後，伊朗政權卻似乎更見穩固。德黑蘭的軍事行動重創區域，川普雖因荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）恢復通行而宣稱勝利，但該海峽當初還不是因為伊朗報復美方攻擊才遭到關閉。

「法新社」報導，川普與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）共同發動這場戰爭，尼坦雅胡主要目標是針對擁有9000萬人口、政府長期被視為以色列死敵的伊朗造成破壞，川普的目標則模糊許多。

川普說，此次行動是為了削弱伊朗的飛彈實力，並防止其獲得原子彈，但他去年就曾宣稱已「徹底摧毀」伊朗核設施，且外交手段仍在進行當中。

川普後來收回「解放伊朗人民」的說法，但昨天，他在停火前一席這個世界最古老文明之一「今晚就會滅亡，永不復生」的威脅言論，被許多人解讀為帶有種族滅絕傾向。

長期研究伊朗的美國分析家納德（Alireza Nader）表示：「我認為美國輸掉了輿論戰和資訊戰，在伊朗國內、在中東地區、在國際上，甚至在美國本土皆然。」

納德指出，由於美以聯軍的空襲目標包括大學、橋梁和工廠，引發民眾憤慨，甚至連原本強烈批評當局的人士，都轉而讚揚該國主要的軍事力量——革命衛隊

納德表示：「從美國國家安全的角度來看，與伊朗建立長期正向關係符合利益，川普卻毫無理由地，摧毀了這種可能性。」

「厭惡該政權的許多人，也對民用基礎設施遭到大規模破壞感到憤怒。」

●戰略上「未能扭轉局勢」

左傾的美國智庫「國際政策中心」（Center forInternational Policy）高級研究員莫塔扎維（NegarMortazavi）表示，這些攻擊反而激發了伊朗人更強烈的民族主義和團結意識。

她說：「對美國而言，他們沒有達成任何預定目標。核計畫毫無改變，伊朗依然有飛彈可以發射，依然擁有無人機，而且國家政權變得更加強硬，政權更替也沒有出現。」

曾任前總統小布希高級中東顧問、現任職華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near EastPolicy）的辛赫（Michael Singh）也說，美國「大幅削弱」了伊朗的軍事力量和短期能力，包括摧毀許多飛彈與無人機，重創海空軍並擊斃多位高層領導人。

「從美國的角度來看，我會說美軍的作戰執行無懈可擊，但在戰略上，這場衝突卻尚未能扭轉局勢。」

辛赫指出，弔詭的是，這種壓倒性的武力展示，反倒可能促使伊朗加速研發核武，「伊朗看到美以擁有更勝一籌的軍事能力，理所當然會產生更強大的動機去追求核武」。

●伊朗取得籌碼

伊朗與美國預計11日在巴基斯坦展開長期協議談判，關鍵議題之一將是荷莫茲海峽。這條通往波斯灣的狹窄水道承載全球約1/5的石油運輸，而伊朗已證明其在此處擁有關鍵的制衡籌碼。

伊朗同意在停火期間開放海峽安全通行，但也提議建立收費系統，以支應戰後重建資金。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）表示，如果伊朗能獲得美國保證，就可以「主張，正是因為衝突升溫，才促成了這場符合其條件的談判」。

瓦艾斯說：「基本的對峙格局並未出現根本性的改變：伊朗仍保留其濃縮鈾，而華盛頓目前似乎更專注於防止動盪擴大（特別是在荷莫茲海峽），而非完全採取以色列偏好的路線。」

「這既反映川普對達成協議的渴求，也顯示了迄今所採行戰略的局限性。」

川普 美國 伊朗 以色列 美軍 美方

延伸閱讀

川普對伊朗最後通牒踩煞車 媒體分析背後考量

美伊停火 紐時：戰爭恐在川普未實現目標下結束

川普通牒伊朗倒數時分又TACO了 但五大問題待解

才喊強硬就在期限前停火？專家：川普沒好牌 談判改走伊朗方案

相關新聞

整理包／命脈級荷莫茲海峽為何重要？伊朗掐住全球能源咽喉 衝擊台灣國安

2026年中東局勢急遽升溫，起因於美國與以色列對伊朗關鍵軍事與核設施發動聯合打擊，試圖削弱其戰略能力與區域影響力。此舉打破原有脆弱平衡，使衝突從局部軍事行動迅速升級為區域緊張局勢，並引發市場對能源供應中斷的高度關注。

不遵守協議就打！川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

美國總統川普8日在真實社群發文表示，美軍所有船艦與人員將持續駐留在「伊朗境內及周邊」，直到伊朗完全遵守「真正達成的協議」。

川普來硬的！要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

北約（NATO）一名高級官員表示，美國希望歐洲盟國具體承諾在伊朗戰事結束後協助確保荷莫茲海峽安全，而且要求各國在數日內提出確保該水道航行順暢的明確計畫。

美伊戰爭敏感時機！美國擬推自動徵兵登記 網友嗆川普兒子先上

美國負責在國家緊急情況下維護可徵召服役男性資料庫的「兵役登記局」（Selective Service System，SSS）已於3月30日向資訊與監管事務辦公室遞交規則變更草案。該機構表示，為了簡化先前自行登記流程並節省成本，符合資格的男性將在12月前自動登記進入徵兵名冊。

分析：川普打伊朗沒能一槌定音 贏了面子卻輸了裡子

美國總統川普2月28日發動戰爭時警告，伊朗將會領教到永遠不要挑戰美國軍隊；他並公開號召伊朗人民揭竿起義，推翻不得民心的神...

【即時短評】范斯批伊朗停火提案是「垃圾」 透露什麼玄機？

川普團隊駁斥伊朗公布的10點停火條件，顯示伊朗提案完全偏離美方底線。副總統范斯點出「三個版本中一個是垃圾、一個合理」，暗示美方只接受極有限的降級方案。其實，美伊的博弈在雙方上談判桌前，就已經展開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。