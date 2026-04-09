伊朗所開10條件 華爾街日報逐點分析談判空間

美國與伊朗同意停火2週供談判結束戰爭，華爾街日報以伊朗公開的10點條件內容為基礎，對比已知華府立場進行分析。斡旋人士透露，伊朗在一些原始要求上已有軟化。

Axios新聞網報導，川普昨天在宣布暫時停火的聲明中表示，伊朗所提的10點條件是談判「可行基礎」，令一些鷹派盟友感到意外。白宮隨後表示，伊朗公布的內容並非停火基礎，新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）說伊朗修改原始提案，提出一份更為合理且精簡的內容後，美方才同意停火。

斡旋人士8日晚間透露，伊朗已在原始清單上作出多項讓步，包括美軍撤出波斯灣地區、戰爭賠償以及濃縮鈾等問題上的立場已有軟化。以下是華爾街日報對伊朗公開內容的逐點分析。

1.美國保證不再侵略

華爾街日報指出，這點具有談判空間，但取決於如何定義與執行「不侵略」。伊朗官員告訴斡旋人，他們希望由中、俄這樣的全球性大國擔任保證方，但一大障礙是如何讓以色列同意不攻擊伊朗。

2.伊朗繼續控制荷莫茲海峽

若同意荷莫茲海峽由伊朗控制，將是美方重大讓步。對美國的波斯灣盟友而言將是惡夢，因這意味由區域對手掌控自身石油與天然氣出口所需要道。

3.承認伊朗保有濃縮鈾權利

美國總統川普表示，不接受伊朗能再進行鈾濃縮。斡旋者表示，伊朗在此議題已有軟化，可能的折衷空間在於之前談判時曾討論讓伊朗象徵性進行少量鈾濃縮，或限制濃縮鈾庫存。

4.解除所有直接制裁

美國表示願意放寬對伊朗制裁，但尚未說明具體範圍。伊朗希望解除美國的主要制裁，即禁止美國企業與個人與伊朗商業往來的措施。但這面臨兩大問題：這些已入法的制裁需美國國會批准取消；此外，華府不太可能解除與伊朗恐怖活動或人權侵犯相關的多項制裁。

5.解除所有間接制裁

間接制裁即所謂二級制裁（Secondary Sanctions），禁止外國企業在多項領域與伊朗往來。歐巴馬政府曾在2015年伊朗核協議內暫停大多數此類制裁。目前來看若要與伊朗達成任何協議，可能都得納入解除二級制裁。

6.終止所有聯合國安理會對伊朗相關決議

伊朗希望解除聯合國層級的制裁，特別是限制傳統武器與彈道飛彈及零部件貿易的措施（這類制裁於去年恢復）。但無論華府或歐洲，都不大可能樂見伊朗合法使用俄羅斯或中國的裝備重建軍力。

7.終止國際原子能總署（IAEA）所有對伊朗決議

伊朗希望結束聯合國原子能機構對其過去核子活動的調查，因為這些調查曾被用作制裁依據，IAEA表示，只有伊朗回答相關問題後才可能終止調查。過去談判顯示這部分有操作空間，像在2015年伊朗核協議下，伊朗曾被允許以機密方式回答部分問題，隨後IAEA結束調查。斡旋人士透露，伊朗目前對第7點已有軟化。

8.支付戰爭賠償

斡旋人士透露，伊朗在這點上同樣已軟化。美國幾無可能同意支付賠償，但伊朗與斡旋人提出，可透過向通行荷莫茲海峽的船隻收費，作為戰後重建資金來源。其他阿拉伯國家則提議使用卡達及其他地區凍結的伊朗石油資金來支援重建。

9.美國作戰部隊撤出波斯灣地區

川普一直希望減少駐防中東的美軍，但華府不太可能同意在戰爭一結束就全面撤軍。斡旋人士透露，伊朗在這點上也已有所退讓。戰前美國在中東部署的兵力約在3萬至4萬。

10.全面停火，包括在黎巴嫩對真主黨的衝突

這點在以色列這邊已被打回票，因以色列雖同意美國與伊朗停火，卻拒絕停止在黎巴嫩的軍事行動。華府也否認與伊朗達成停火的範圍涵蓋黎巴嫩。