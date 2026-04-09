美伊停火兩週伊朗與波灣民眾鬆口氣仍難安心

美國與伊朗同意停火兩週的消息傳出後，儘管德黑蘭部分民眾憂慮此舉最終恐怕沒有結果，但大多數伊朗人與飽受戰火波及的波灣國家居民，在聽聞消息後多半如釋重負。

前一天，美國總統川普（Donald Trump）還揚言，若伊朗領導人不接受美方提出的戰爭要求，他將徹底消滅「一整個文明」；如今同意停火，德黑蘭（Tehran）50歲的家庭主婦穆罕默迪（SakinehMohammadi）告訴法新社說：「現在大家都輕鬆多了，我們也比較放鬆。」她並說她為自己的國家感到「驕傲」。

48歲的英文教師希米（Simin）說，1個多月的轟炸已讓她「精神崩潰」，甚至感覺不到自己的手腳，「我們真的嚇壞了…這樣的衝擊和心理壓力太大，即使到了現在，我也不確定自己是否真的因為停火而感到寬慰。」

自從宣布停火後，德黑蘭的炸彈聲響已經消失，這座伊朗首都猶如進入假期氣氛。

許多店家關門休息，高級社區的戶外咖啡廳擠滿人潮，市區往常著名的塞車景象也消失。

過去幾週遍布全市、原本有武裝人員把守的檢查哨，現在也只剩路邊的路障及標示。然而，關閉的機場和滿目瘡痍的大樓間，空氣中還殘留燒焦味。

對於那些期待政權更迭的人而言，焦慮依舊籠罩。

35歲的阿明（Armin）質疑：「如果戰爭結束，伊斯蘭共和國還是存在，那對人民一點益處也沒有，這又有什麼意義？」

此外，儘管停火已經生效，科威特、阿拉伯聯合大公國與巴林仍通報遭到伊朗攻擊，讓渴望恢復正常生活的波灣民眾希望破滅。

為回應美國與以色列2月28日起發動的攻擊，伊朗過去數週持續以無人機與飛彈襲擊海灣各國，造成數十人罹難。

阿拉伯聯合大公國是中東地區內遭受最多無人機與飛彈攻擊的國家。

38歲、住在杜拜（Dubai）的Uber司機烏斯曼（Usman）表示，當他夜間輪班時得知停火消息，內心歡欣不已。他告訴法新社說：「像我們這樣住在波灣的人，每天都在祈禱這場戰爭結束。我們只希望遊客還能回來，居民可以再次感到安全。」

伊朗的猛烈攻擊讓這個長期被視為動盪中東地區避風港的地方陷入動盪，不只鎖定美國設施，也攻擊了機場、能源設施、重要地標、港口、飯店以及民宅區。

以面積來看，波灣小國科威特與巴林在這波衝突中承受了相當沉重的打擊。

對40多歲的巴林人哈塞（Ahmed Al-Khazai）來說，如今停火不代表「這兩週就真的沒戰爭」。

現年43歲、居住在科威特的穆罕默德（Mohamed）告訴法新社說：「惡夢似乎即將結束，但我們仍然審慎樂觀，希望等到真正的永久停火。」

但也有人告訴法新社，他們擔心川普仍可能改變主意。

住在科威特、育有兩名子女的里姆（Reem）說：「我不相信美方會遵守協議…我還在觀望。」

她說：「這段期間，我們生活在巨大壓力下，經常聽到飛彈掠空的聲音，有時還有爆炸聲。」她並透露她年幼的女兒因此受到驚嚇，現在甚至害怕打雷。

沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）以及重要石油設施也成為攻擊目標，威脅該國發展觀光與娛樂領域的雄心。

37歲、來自法國、目前旅居利雅德的賈斯汀（Justine）說自己雖然鬆了一口氣，「但現在的問題是：這項停火真的能持續下去嗎？」

利雅德外一向寧靜的綠洲城市艾卡吉（Kharj）近來也因為駐有美軍的沙國空軍基地，頻繁成為伊朗攻擊目標。

住在當地的埃及裔居民阿邁德（Ahmed）表示，現在的停火「確實有一種平靜中夾雜著等待的感覺」。