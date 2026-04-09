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美伊戰爭敏感時機！美國擬推自動徵兵登記 網友嗆川普兒子先上

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）與小兒子巴倫2025年1月20日出席在室內舉行的總統就職遊行活動。美聯社
美國總統川普（左）與小兒子巴倫2025年1月20日出席在室內舉行的總統就職遊行活動。美聯社

美國負責在國家緊急情況下維護可徵召服役男性資料庫的「兵役登記局」（Selective Service System，SSS）已於3月30日向資訊與監管事務辦公室遞交規則變更草案。該機構表示，為了簡化先前自行登記流程並節省成本，符合資格的男性將在12月前自動登記進入徵兵名冊。

國會山莊報報導，目前大多數18至25歲的男性已被要求向兵役登記局登記，但自動登記已於2025年12月納入2026財年國防授權法的一部分並成為強制規定。根據主管機關網站說明，這項變更旨在節省成本，「透過與聯邦資料來源整合，將登記責任從個別男性轉移至兵役登記局」。該規則目前正由資訊與監管事務辦公室審查中，仍待最終定案。

美國自越戰以來未再實施徵兵，1973年起一直採志願役制度。但前總統卡特於1980年恢復兵役登記系統，以應對「國家緊急狀況」。在此情況下，這份名冊可被用來「向戰爭部提供人員，以及在總統與國會授權下，為基於良心拒服兵役者（conscientious objector）提供替代服務」。

在美國對伊朗的戰爭目前處於脆弱的兩周停火之際，外界也開始質疑是否可能重新實施徵兵。白宮發言人李維特3月受訪時表示，儘管徵兵「目前不在現行計畫之中」，但「總統明智地保留所有選項」。

根據新規，男性在年滿18歲後30天內將自動完成登記。不過，川普無法僅透過行政行動恢復徵兵制度，仍須由國會修法授權。未進行登記者將被視為犯罪，可能影響在多州取得政府補助與就業機會，也可能失去部分聯邦就業與職訓資格，並面臨最高25萬美元罰款與最長5年徒刑。此外，未登記的移民可能失去美國公民身分。女性目前仍不符合徵兵資格。

在每日郵報的討論區，有網友留言稱「巴倫先上！」另有網友批評，川普此舉形同打臉所有支持者，並認為民主黨將在選舉中取得壓倒性勝利，「我有個問題，我假設巴倫也會被納入徵兵名冊，對吧？」

也有網友表達強烈反對，「絕對不行。不要動我的孫子們。不要為了那個在中東已經持續多年的垃圾戰事。真是令人作嘔。這位總統對所有事情都在說謊，現在又來這一套」。

川普 伊朗 以色列 白宮 中東 越戰 美國

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