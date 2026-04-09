【即時短評】范斯批伊朗停火提案是「垃圾」 透露什麼玄機？

川普團隊駁斥伊朗公布的10點停火條件，顯示伊朗提案完全偏離美方底線。副總統范斯點出「三個版本中一個是垃圾、一個合理」，暗示美方只接受極有限的降級方案。其實，美伊的博弈在雙方上談判桌前，就已經展開。

范斯（JD Vance）將率領代表團，自11日起在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與伊朗展開會談。范斯提到三個版本，其中一個是「垃圾」，外界推測內容可能包括：以色列撤軍黎巴嫩、解除加薩封鎖、解除對伊朗制裁、承認哈瑪斯政府等，諸多政治解決方案超出美方容忍極限，但有利於伊朗政府大內宣。

范斯稱為「合理」的第二版本應該是白宮的談判架構，內容僅包含伊朗暫停彈道飛彈試射90天、葉門青年運動（胡塞武裝）停止紅海攻擊30天、解除荷姆茲海峽部分封鎖，換取美方「最低限度降級」攻擊。

第三個版本為何？范斯沒提，可能為伊朗內部保守派更強硬版本，刻意不提，暗示強硬派可能破壞協議，為未來甩鍋預留空間。

川普一直抱怨北約盟友不給力，要脅退群，但美國自己都搞不定以色列，有何資格要求其他盟邦配合？美國公開反駁伊朗的10點條件，等於向以色列總理內唐亞胡保證，「黎巴嫩撤軍」和「解除加薩封鎖」底線不變。

川普「只有對美國有意義的要點」暗示：若伊朗堅持10點，美軍第五艦隊可能重啟行動。范斯「垃圾版本」說法等於給伊朗內部溫和派壓力。堅持閉門談判，則是要排除歐盟和中東其他國家插話。

伊朗公開10點，乘機向「反抗軸心」宣示大哥還沒垮，也為保守派破壞協議預留藉口。范斯出面駁斥，恐使伊朗溫和派談判空間縮水，保守派「美國無誠意」論調獲得驗證。

美國只談軍事立即降溫，避談伊朗要的政治解決。青年運動若持續在紅海滋事，代表伊朗強硬派主導，美伊停火希望渺茫，紅海危機至少延續至2027年。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）的中東與北非計畫主任瓦基爾（Sanam Vakil）警告，如果談判只聚焦於美國與伊朗各自關心的優先議題，雖可穩住當下，但區域秩序依舊脆弱。易言之，若談判僅止於美伊雙方可接受的條件，雖可暫時降溫，但未必能穩定更廣泛的區域局勢。