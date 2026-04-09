不遵守協議就打！川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

美國總統川普8日在真實社群發文表示，美軍所有船艦與人員將持續駐留在「伊朗境內及周邊」，直到伊朗完全遵守「真正達成的協議」。

川普指出，美國所有船艦、飛機與軍事人員，連同額外的彈藥與武器，以及一切必要資源，都將持續部署在伊朗境內及周邊，用於對已被大幅削弱的敵人進行打擊，直至協議全面被遵守。

他表示，若未遵守協議，「就會開火」，而且規模將更大、更好、更強，超過任何人以往所見。他並強調，儘管存在各種與此相反的說法，相關共識早在很久以前就已確立：不允許擁有核武，且荷莫茲海峽將保持開放與安全。

川普表示，美軍目前正在裝載補給並進行休整，實際上也期待下一場行動，並稱「美國回來了！」