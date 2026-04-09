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影／伊朗控違反停火協議！以軍狂轟貝魯特市中心至少250死 震撼畫面曝

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列8日空襲黎巴嫩貝魯特，一棟公寓大樓遭擊中，消防員、急救人員與志工在仍冒煙的廢墟中進行清理。美聯社
以色列8日空襲黎巴嫩貝魯特，一棟公寓大樓遭擊中，消防員、急救人員與志工在仍冒煙的廢墟中進行清理。美聯社

美國總統川普7日宣布有條件暫停攻擊伊朗2周，但停火在8日看來已岌岌可危。美伊雙方對協議內容說法不一，以色列加強轟炸黎巴嫩，伊朗則指控以方違反停火，並停止油輪通行荷莫茲海峽

衛報報導，伊朗與在最後關頭斡旋停火的巴基斯坦均主張，停火協議涵蓋黎巴嫩；但以色列總理內唐亞胡表示不同意，以軍對超過100個目標發動戰爭以來最猛烈攻擊，造成至少254人死亡，並在另一篇分析中指出，以色列對黎巴嫩發動的大規模未經預警空襲，更像是在伊朗受挫後的一種懲罰性驅逐行動。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Turk）批評，以色列當天攻勢「非常可怕」。他表示：「在與伊朗達成停火後數小時內發生如此大規模殺戮，令人難以置信，對平民迫切需要的脆弱和平造成巨大壓力。」

川普表示，黎巴嫩是「一場獨立的小衝突」，不在協議範圍內。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）則發出措辭強烈的聲明，指控以色列與美國違反臨時停火的多項條款，並批評以色列對黎巴嫩的激烈轟炸，以及美方要求伊朗不得進行鈾濃縮。儘管聲明未明確表示拒絕停火，但在川普宣布達成停火協議不到24小時內，已顯示緊張情勢升高。

美國副總統范斯表示，他認為停火是否包含黎巴嫩的分歧來自「合理的誤解」。他說：「我認為伊朗方面以為停火包含黎巴嫩，但事實並非如此。我們從未做出這樣的承諾。」並補充指出，以色列曾表示願意「在黎巴嫩稍微克制一點」以協助美國談判，但不會納入停火範圍。

以色列總理內唐亞胡晚間發聲明表示：「我們仍有目標要完成，將透過協議或恢復戰鬥來達成。」

黎巴嫩 伊朗 以色列 美國 川普 荷莫茲海峽

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