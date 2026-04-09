川普對伊朗最後通牒踩煞車 媒體分析背後考量

美國總統川普一天之內，從威脅毀滅伊朗文明，轉為聲稱他因德黑蘭領導層提出「具可行性」方案而同意停火14天。外媒分析，川普改變立場，或許是為了避免陷入他曾矢言避開、且讓多位前任總統深感挫折的「無盡戰爭」泥淖。

昨天上午，川普在社群媒體發文警告伊朗，稱若無法達成協議，「一整個文明今晚都將毀滅」。經過一天的瀕臨戰爭邊緣，川普又撤回這些遭專家直指幾近構成戰爭罪的威脅，並於他自己設定的最後期限前兩個小時，宣布達成一項由巴基斯坦斡旋的停火協議。

川普同意實施兩週停火的決定，堪稱是40天前美國與以色列聯手空襲伊朗、伊朗進而發動報復行動以來，最有助於緩解中東緊張情勢、穩定全球能源市場的重大轉折。

●伊朗偏向堅持到底 川普恐陷「無盡戰爭」

美聯社報導，川普最終之所以出現這樣的轉折，或許是基於一個簡單事實：情勢升級恐將美國捲入他曾向選民承諾會避開的「無盡戰爭」中，而這類纏鬥不休的戰事，正是過去多位前總統曾深受其擾、難以脫身的戰略困局。

川普一邊誇口美國與以色列6週以來的軍事戰果，一邊似乎認定轟炸足以迫使伊朗屈服。然而，自美軍在開戰初期擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）以來，川普顯然低估了對方寧願選擇長期消耗戰、也絕不屈服的可能性。

過去47年來，伊朗一再展現，即使看似對自身利益不利，他們也會堅持到底。例如，神職領導階層曾在1979年底至1981年初扣押美國人質444天，重創其國際聲譽；隨後又任由兩伊戰爭延續數年，造成數十萬人喪生。而在2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）發動攻擊後，伊朗持續力挺該組織與黎巴嫩真主黨（Hezbollah），最終導致這兩個親伊武裝團體元氣大傷，並引發連鎖反應，導致長期獲德黑蘭支持的敘利亞巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）獨裁政權垮台。

伊朗領導階層自信，即使未必能擊敗美軍，仍有把握讓這個世界強權深陷曠日費時、代價高昂的泥沼。

大多數國防分析人士普遍認為，美軍可以迅速掌控荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條伊朗與阿曼之間狹窄的波斯灣水道；但要長期維持該區安全，勢必得付出高度風險和大量資源，恐需美國長年投入。

非營利組織「戰場研究集團」（Battle ResearchGroup）執行長康納布（Ben Connable）指出，美軍若要確保海峽安全，至少須掌控約600公里從西側的基希島（Kish Island）到東側的阿巴斯（Bandar Abbas）沿海伊朗領土，才能阻止伊朗向過境船隻發射飛彈。

康納布認為，這類任務恐需3個美軍步兵師，約3萬至4.5萬的兵力。

康納布表示，「這將是無限期的行動。換句話說，得有『我們可能要在這裡待上20年』的心理準備。」他說：「我們當年也沒想到會在阿富汗待20年，或是越南、伊拉克那麼久。」

●比伊朗更狂的代價：嚇壞敵人也嚇壞盟友

路透社報導，此外，有共和黨籍議員指出，川普慣於先祭出強硬威脅、再回頭收斂，這種「出其不意」的效果正在減弱。然而，川普及他的幕僚強調，「難以預測性」本身就是一種談判策略，目的在於讓對手無法捉摸。

前美國情報高官、現在華盛頓智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）任職的潘尼可夫（JonathanPanikoff）也說他不會將川普立場改變稱之為「退縮」。潘尼可夫說，川普同時做到了「把伊朗逼到了邊緣」，和「成功找到了他原本期待的暫時性降溫出口」。

外界普遍認為，川普用的是前總統尼克森（RichardNixon）越戰期間提出的「狂人理論」（MadmanTheory），認為極端威脅有助逼迫對手在談判桌上讓步。

主張強硬外交政策的捍衛民主基金會（Foundationfor Defense of Democracies）執行長杜博維茨（MarkDubowitz）表示，他能理解川普的邏輯：「你真的必須比伊朗人還要狂才行」。

杜博維茨隨即指出，這套理論有其明顯缺點，即「狂人理論」不只會嚇壞敵人，還會嚇壞盟友，甚至嚇壞自己的人民。