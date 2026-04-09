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內唐亞胡：美伊停火充分協調以色列 隨時可返戰場

中央社／ 耶路撒冷8日綜合外電報導

以色列總理內唐亞胡今天表示，美國伊朗停火一事，已「充分與以色列協調」，非最後關頭才獲悉，同時強調以色列仍嚴陣以待，必要時將隨時對伊朗採取行動。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在電視聲明中說：「如各位所知，美國與伊朗之間為期2週的臨時停火協議昨晚已生效，這項行動是在與以色列充分協調下進行的。」

面對反對黨領袖的強烈批評，內唐亞胡回應說：「不，我們並非後關頭才獲悉。」此前反對派人士主張，以色列尚未達成對伊朗戰爭的各項目標，卻仍照樣停火。

內唐亞胡說：「我要說清楚：我們仍有目標待完成，無論是透過協議或重啟戰鬥，我們都將實現這些目標。」

他接著說：「我們已準備好在任何關鍵時刻重返戰場，我們的手仍扣在扳機上。這不是這場戰役的終點，而是邁向實現所有目標的一步…伊朗帶著累累傷痕進入這次停火，比以往任何時候都更加虛弱。」

內唐亞胡曾將消滅或重創伊朗核武計畫列為這場戰爭的核心目標，並稱這是對以色列的「生存威脅」。他同時呼籲削弱伊朗的彈道飛彈能力、削弱或推翻伊朗政權，藉由打擊伊朗盟友的組織網絡，力求削減德黑蘭當局的區域勢力。

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