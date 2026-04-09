伊朗又關荷莫茲海峽公告替代航道 白宮：無法接受

美國和伊朗達成停火協議後，白宮宣布將和伊朗直接對話，但中東地區戰火並未平息，而當地關鍵能源樞紐已遭嚴重破壞，勢必將留下持久的經濟損傷，產能縮減將持續反映在居高不下的國際油價上。

2026-04-09 08:39