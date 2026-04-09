川普發文再轟北約 傳考慮懲罰不配合打伊朗的北約盟邦

美國總統川普正考慮對部分未支持對伊朗戰事的北約盟國採取懲罰措施，顯示這場中東戰爭已外溢至跨大西洋關係。華爾街日報報導，白宮內部正討論多項選項，可能重塑美軍在歐洲的部署與北約權力結構。

核心方案之一是重新調整駐歐美軍配置。美方考慮將部隊自被視為「不合作」的國家撤出，包括德國、西班牙、法國與義大利，轉而部署至波蘭、羅馬尼亞、立陶宛與希臘等支持美方行動的國家。

部分歐洲國家之所以被點名，與其在戰事期間限制美軍行動有關。例如西班牙曾限制美軍使用領空與基地，德國官員亦對戰事表達批評，令華府不滿。白宮認為盟友未履行支持義務，削弱整體軍事行動協調。

不過，這項計畫尚未定案，且未涉及全面退出北約。美國若要正式退出，仍須國會批准。北約秘書長呂特已赴華府與川普會談，試圖緩解緊張關係，並強調多數盟國仍提供後勤與支援。

分析指出，此舉可能進一步撕裂北約，並將美軍部署重心推向東歐，增加與俄羅斯的軍事摩擦風險。伊朗戰爭不僅考驗中東局勢，也正重塑美歐安全關係，甚至可能引發北約成立以來最嚴重的內部分歧。

川普8日與北約秘書長呂特舉行閉門會議，會談旨在平息川普對北約的憤怒 ，但會後川普顯然怒氣未消。他在真實社群發文，以全大寫英文表示：「北約過去在我們需要他們的時候不在，未來我們再次需要他們時，他們也不會在。」並暗示他還記得格陵蘭的事。