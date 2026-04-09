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未經許可通行就摧毀！伊朗收緊荷莫茲海峽 繳加密幣或人民幣才放行

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗革命衛隊（IRGC）航太部隊博物館中展示的伊朗飛彈。資料照片。路透
伊朗革命衛隊（IRGC）航太部隊博物館中展示的伊朗飛彈。資料照片。路透

美國總統川普7日宣布有條件暫停攻擊伊朗2周後，伊朗告訴調解方，將把每日通過荷莫茲海峽的船隻數量限制在約10多艘，並收取通行費，顯示德黑蘭正加強對這條關鍵能源航道的控制。

華爾街日報報導，阿拉伯調解人士表示，所有通行船隻須與伊斯蘭革命衛隊協調。半島電視台轉述伊朗官媒報導，革命衛隊海軍已在荷莫茲海峽公布替代航道，以協助船隻避開可能存在的海上水雷。所有計畫通過海峽的船隻，應從阿曼灣進入，經拉拉克島北側前往波斯灣；離開時則從波斯灣出發，經拉拉克島南側返回阿曼灣。

根據標普全球市場情報公司數據，8日僅4艘船獲准通行，為4月以來最低，遠低於戰前每日逾100艘。調解方與船舶經紀人表示，伊朗要求船隻事先談妥通行費，並以加密貨幣人民幣支付。

航運業者表示，伊朗已在建立一套收費體系。近幾周，伊朗一直在努力制定一套分級收費方案：運載伊朗石油或貨物的船隻可以自由通行；來自友好國家的船隻需繳納一定費用；與美國或以色列結盟國家的船隻則被完全禁止通行。

業者表示，費用大約提前一周確定，並取決於船舶的大小，一艘可裝載約200萬桶石油的超級油輪，費用最高可達200萬美元。調解人士表示，伊朗已開始以人民幣收取一些費用，這讓區域官員感到震驚，認為這威脅到西方及盟國對石油市場的影響力。

儘管美國仍公開主張荷莫茲海峽保持自由開放，但伊朗未見鬆手。根據一名船員提供給華爾街日報的錄音，伊朗早晨透過海事VHF無線電廣播，警告波斯灣與阿曼灣所有船隻，未經革命衛隊海軍許可通行將面臨被摧毀的風險。

伊朗外交部長阿拉奇在社群媒體表示，在兩周停火期間，海峽交通將由伊朗武裝部隊監督，相關發言也被川普與白宮轉發。以色列國防情報單位前伊朗部門主管西特里諾維茲（Danny Citrinowicz）表示：「對他們來說，荷莫茲海峽已經與飛彈和核計畫同樣重要，控制更是關鍵。」

荷莫茲海峽 美國 以色列 阿拉奇 伊朗 加密貨幣 人民幣

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