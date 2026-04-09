停火才開始就出事！伊朗控美違反3項關鍵條款 再喊關荷莫茲海峽

美國總統川普7日宣布有條件暫停攻擊伊朗2周，儘管他堅稱停火仍然有效，但伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）指控美方違反協議中的3項條款，德黑蘭方面更宣布荷莫茲海峽已經關閉。

每日郵報報導，卡利巴夫表示，以色列攻擊黎巴嫩、無人機入侵伊朗領空，以及白宮堅稱德黑蘭不得進行鈾濃縮，均構成違反川普已同意的「十點提案」。他在「X」發文，引述川普的話指出：「現在連『可作為談判基礎的方案』，在談判開始前就已被公開、明確地違反。在這種情況下，再談停火或談判都不合理。」

伊朗半官方的法爾斯通訊社報導，隨著為期2周的停火開始，已有兩艘油輪獲准通過海峽，但隨後又表示，因應以色列對黎巴嫩的攻擊，通行已被暫停。德黑蘭方面也威脅，若油輪未經許可試圖通過海峽，將予以摧毀。

白宮發言人李維特在例行記者會上反駁伊朗對停火條款的說法，表示川普從未同意讓伊朗繼續進行鈾濃縮。她說：「總統的紅線沒有變，就是伊朗必須停止在境內進行濃縮。說川普總統會接受伊朗提出的條件當作協議，這完全是無稽之談。」

李維特並表示，儘管伊朗媒體報導荷莫茲海峽因應以色列對黎巴嫩的攻擊而關閉，但海峽仍維持開放。她說：「我們今天已看到海峽通行量增加」，並指出伊朗對外說法與私下說法之間存在差異。

黎巴嫩首都貝魯特在停火後仍遭以色列軍方大規模轟炸。卡利巴夫聲稱，美國並未遵守「十點提案中關於黎巴嫩停火的第一條款」。但李維特表示：「黎巴嫩不在停火範圍內，我們已經把這一點告知所有參與停火的各方。」

美國副總統范斯向記者表示，已看到跡象顯示海峽交通正開始恢復正常，以色列也已向美方官員保證，會在黎巴嫩「自我克制」。他說：「這不是停火的一部分。我認為以色列是在幫我們創造有利條件，接下來幾天怎麼發展，我們會持續觀察。」