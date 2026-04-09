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停火才開始就出事！伊朗控美違反3項關鍵條款 再喊關荷莫茲海峽

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伊朗再關閉荷莫茲海峽回應以軍攻擊？白宮：與現況不符

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
一艘貨船3月11日在波斯灣、靠近荷莫茲海峽海域。（路透）
一艘貨船3月11日在波斯灣、靠近荷莫茲海峽海域。（路透）

美伊之間日前達成停火協議，不過以色列仍向黎巴嫩發動攻擊，美國總統川普8日向媒體表示，黎巴嫩沒有包含在停火協議內。

據報導，伊朗再度關閉荷莫茲海峽來回應以色列的攻擊，白宮對此則說，這是完全不能接受的，並稱該消息與現況不符。

川普7日宣布對伊朗停火兩周，並與伊朗達成停火協議，不過根據路透報導，以色列8日持續向位於黎巴嫩首都貝魯特的真主黨（Hezbollah）發動攻擊，導致至少182人喪生。

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）發出聲明指出，美方違反伊朗10點停戰提案中的3點，包括以軍攻擊黎巴嫩、有無人機侵入伊朗領空，以及拒絕伊朗鈾濃縮的權利。卡利巴夫指出，這項雙方可以談判的基礎，在談判還沒有開始之前就被違反了，認為在這樣的情況下，雙邊停火和談判是不合理的。

伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）8日也堅持說，黎巴嫩包含在停火協議之中，稱美國必須選擇停火或者因為以色列繼續衝突。

白宮8日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，黎巴嫩並未包含在停火協議之中，並指出以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）已在7日晚間發出聲明，稱以色列支持停火協議，並向川普確認，以色列會在接下來兩周繼續扮演美國有力的夥伴。

對於有報導指出，伊朗已經再度關閉荷莫茲海峽來回應以色列對黎巴嫩的攻擊，李維特說，川普知情這些報導，並稱這樣的情況是令人完全無法接受的；不過李維特也表示，實際情況與伊朗的公開發言不符，稱荷莫茲海峽8日的交通流量在增加。

李維特也重申川普的預期和要求，稱川普希望荷莫茲海峽立即安全地開放，李維特並指出，川普私下收到的訊息指出，川普預期的情況正在進行中，顯示海峽再度關閉的消息是錯誤的。

白宮 以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

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