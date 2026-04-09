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美媒：川普擬撤出部分北約成員國駐軍 不滿伊朗戰爭支援不力
華爾街日報獨家報導，根據美國政府官員，川普政府正考慮一項計畫，擬對部分北約成員國採取懲罰措施，因為川普認為這些國家未協助美國與以色列對伊朗的戰事。
根據華爾街日報，這項提案擬從部分北大西洋公約組織（NATO）成員國撤出美軍，因為川普政府認為這些國家未協助伊朗戰事，將把美軍轉而駐紮在更支持美方軍事行動的國家。
據報導，川普最近曾揚言要完全退出北約，但這項提案遠遠沒有達到那種地步，因為法律規定，他須經國會批准方可為之。
這項計畫近幾週已在川普政府高層間流傳並獲得支持，目前仍處於初步構想階段，是白宮研議懲罰北約的多項方案之一。
華爾街日報指出，這項提案凸顯出，在川普決定對伊朗發動戰爭後，川普政府與歐洲盟友之間的裂痕日益加深。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）今天訪問華府會見川普，儘管跨大西洋聯盟關係緊張，呂特仍試圖強化與川普的關係。
呂特曾是說服川普不要接管格陵蘭的人士之一。
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