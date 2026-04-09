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川普派副總統赴巴國對伊朗和談 荷莫茲海峽成焦點

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

白宮表示，總統川普將派副總統范斯前往巴基斯坦，進行伊朗和平談判，其中伊朗關閉莫茲海峽是完全無法接受的。此外，美方也打算和以色列商量，將黎巴嫩納入停火協議來談。

法新社報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）今天向記者表示：副總統范斯（JD Vance）將帶領團隊前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，在本週末進行和平會談。談判代表包括：特使魏科夫（SteveWitkoff）和總統女婿庫許納（Jared Kushner）。

「紐約郵報」稍早報導，川普先前尚未確定范斯是否出席會談，因為這當中有安全風險的考量。

對於有報導指出，儘管美伊已暫時停火，但戰略航道荷莫茲海峽仍被伊朗封鎖。李威特說，伊朗必須「立即、迅速、安全地」開放荷莫茲海峽。任何關閉行為「都是完全無法接受的」。

此外，美伊停火協議原本並不包括黎巴嫩；而黎巴嫩被捲入戰爭，是因為伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）在美伊戰爭開打後，也對以色列發動攻擊。

李威特說：「我可以確定，川普總統與以色列總理尼坦雅胡，以及所有相關各方，會針對這個議題繼續討論。」

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