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伊朗公布停火十點方案 非美方同意的談判版本

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國官員今天表示，伊朗所公布的10點停火相對提案，與白宮所同意用來作為談判架構的版本並不相同。美國總統川普也在自家社群網站嚴厲批評那些關於協議內容的不實報導。

法新社報導，這位不願透露姓名的高層官員指出：「媒體報導的文件內容，並非我們正在討論的架構。」

這位官員並未進一步說明，只說：「出於對談判進程的尊重，我們不會公開來談。」

距離川普設下的最後期限，僅剩數小時，他要求伊朗滿足美方要求，否則將面臨他所稱的「整個文明終結」。而官員上述表示，讓外界對脆弱的停火協議感到疑慮。

川普稍早宣布為期兩週休戰，以進行和平談判，他說：「我們收到來自伊朗的10點相對提案，他認為這是可以作為協商基礎的可行方案。」

隨後，伊朗官媒公布10點停火計畫，其中明確包括伊朗繼續控制戰略要地荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）、國際解除對伊朗的制裁，以及「接受」伊朗進行鈾濃縮。

與華府公開宣稱的希望伊朗採取的行動，伊朗方面所述是截然相反。

川普今天晚間在自家社群網站「真實社群」（TruthSocial），嚴厲批評那些關於協議或信函的不實報導，指說這些內容並非實際在談的一部分。

川普說：「在許多情況下，他們完全就是騙子、江湖術士，甚至更糟。」

川普表示：「只有一組對美國有意義的『要點』是可以接受的，我們將在談判期間閉門討論這些要點...這一組重點，才是我們同意停火的談判基礎。」但他並未透露細節。

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