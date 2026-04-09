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美伊停火中國角色受矚 白宮：美中曾高層對話
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天表示，美國與伊朗停火談判過程期間，美方與中國曾針對伊朗議題進行高層對話。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，李威特被問及，在美國與伊朗達成協議方面，中國扮演何種角色？李威特回應說：「我國政府與中國政府之間進行了高層對話。」
李威特還說，美國總統川普「非常尊重」中國國家主席習近平，並與中國保持「良好的工作關係」。川普原定訪問中國的行程因戰爭延後，預計很快就會成行。
此外，李威特指出，美國副總統范斯（JD Vance）也參與了「所有相關討論」，並計畫本週末率團在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）進行談判。
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