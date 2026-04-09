埋怨北約不支援美軍 川普：他們沒有通過考驗

美國總統川普8日透過白宮發出聲明指出，北約組織過去6周來背棄美國人民，指北約這次受到考驗，卻失敗了，沒有通過考驗。

美國向伊朗發動軍事行動，川普多次在行動期間表達對北約組織的不滿，一度表示，北約選擇缺席是犯下大錯；川普說，美國每年在北約上花費數千億美元來保護北約，但基於他們的行為，川普認為美國現在不必這麼做了。

白宮8日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）引述川普的聲明指出，川普表示，北約這次經受考驗，但沒有通過，並認為，北約過去6周背棄美國人民很令人傷心，稱是美國人民一直以來在資助北約的防衛。

李維特並表示，川普一直討論到要退出北約，指川普8日很有可能與北約秘書長呂特（Mark Rutte）討論到此事；川普與呂特預計美東時間8日下午見面。