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伊朗戰爭引爆MAGA陣營內訌 意見領袖群起公開反叛川普

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國新聞網站Axios報導，美國總統川普的鐵桿支持群體MAGA陣營曾助他入住白宮，但MAGA陣營媒體正出現裂痕，其主要意見領袖們已公開反叛川普，並對川普揚言毀滅伊朗「一整個文明」的言論感到厭惡。

根據Axios報導，川普的政治力量向來較不依靠政黨組織，而是更依賴去中心化的媒體生態，包括播客（Podcast）主持人、直播主與倡議人士，將他的訊息傳達給數以百萬計忠實選民。

在川普第二總統任期之初，他的「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營團結一致，勢力強大且信念堅定，他們幫助川普進入白宮，並相信川普會為他們兌現承諾。

但如今MAGA運動意見領袖正設法制衡川普，甚至不排除將其拉下台，指控他背離MAGA運動基石「美國優先」（America First）的承諾。

美國知名保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）6日發表43分鐘獨白，批評川普對伊朗的言論是道德淪喪，甚至是「邪惡」。

對於川普在復活節發文威脅要讓伊朗淪為地獄，卡爾森表達了他的個人憤慨，並呼籲政府官員拒絕服從可能傷害平民的命令。

美國極右翼陰謀論名嘴瓊斯（Alex Jones）長年來曾為川普辯護，但他近日在直播中情緒激動，稱川普有「失智風險」，必須解除他的職務。

前美國聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）曾是川普在國會中最忠誠的共和黨盟友之一，但她7日稱川普的言論「邪惡且瘋狂」，並要求依據憲法第25修正案將他罷免。

美國保守派播客主持人歐文斯（Candace Owens）曾是川普的鐵桿支持者，在播客上擁有數以百萬追隨者，但如今對川普已經理想幻滅。

歐文斯近日稱川普是「種族滅絕狂人」，並要求國會與軍方出面干預。

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