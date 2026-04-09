聽新聞
0:00 / 0:00

川普：將很快與伊朗面對面和談 地點在巴基斯坦

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國媒體「紐約郵報」今天報導，總統川普接受專訪時表示，預計與伊朗的和平談判將會「很快」在巴基斯坦舉行，但副總統范斯（JD Vance）基於安全考量，可能不親自出席。

川普團隊與巴基斯坦領導人協商，以結束39天的伊朗戰爭。隨後巴基斯坦方面提議，最快10日在巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行會談。

至於美方由誰代表談判，川普在電話中受訪時表示：「我們會有魏科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）、可能有JD，但我不確定。這當中有安全風險的考量。」

川普說，面對面會談將會「非常快舉行，實際上非常快。」

川普7日已接受伊朗有關結束衝突的10點相對提案，作為建構永久協議的初步架構，儘管其中有些要求似乎不太可能達成協議。

美國與以色列在2月28日對伊朗發動戰事，當時白宮設定四大核心目標，包括終結伊朗的核子計畫、摧毀對方的海軍、破壞其彈道飛彈生產基地，以及讓伊朗不再為代理勢力撐腰。

停火協議也包括重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），以供國際船舶通行。

最終協議方案中，可能要解決伊朗向船舶收取通行費問題，並聚焦於如何確保深埋地下的濃縮鈾安全。

美國 美方 范斯 以色列 伊朗

延伸閱讀

各稱勝利 美伊停火兩周展開談判

川普：美伊很快將在巴基斯坦和談 范斯「可能」不出席

美伊停火 紐時：戰爭恐在川普未實現目標下結束

穆吉塔巴點頭、川普臨門拍板 美國與伊朗停火2周內幕曝光

相關新聞

各稱勝利…美伊停火兩周 展開談判

美國和伊朗宣布停火兩周展開談判，並計畫重新開放能源運輸要道荷莫茲海峽。這項由巴基斯坦斡旋的停火協議，讓美伊雙方都自稱勝利。

美伊停火 川普付出高昂代價

美國和伊朗達成有條件停火協議，讓美國總統川普擺脫進退兩難困境，不用實踐先前威脅轟炸伊朗電廠橋梁「消滅伊朗文明」，也避免退縮損害自身信譽。然而，川普或許只是換來暫時的喘息，而且付出高昂代價。

美伊10點方案 內容模糊變數仍多

美國與伊朗七日壓線達成兩周停火，但美聯社等外媒八日指出，需要對局勢保持謹慎的理由仍多，例如還不清楚伊朗是否將放寬對荷莫茲海峽的控制，美伊後續能否順利推進談判也將是考驗。

埋怨北約不支援美軍 川普：他們沒有通過考驗

美國總統川普8日透過白宮發出聲明指出，北約組織過去6周來背棄美國人民，指北約這次受到考驗，卻失敗了，沒有通過考驗。

允許伊朗在荷莫茲海峽收費？ 白宮：還沒有同意

美國總統川普拋出可能與伊朗合資成立聯合公司在荷莫茲海峽收費，白宮8日表示，美國還沒有確定接受伊朗在海峽收費，指川普雖然提出成立聯合公司的想法，但川普的立場很清楚，他希望看到荷莫茲海峽不受到任何限制，立即開放。

川普為何髮夾彎？「消滅伊朗文明」 招各國猛轟

美國總統川普對伊朗的立場，七日在短短十二小時內，從震驚全球的「消滅伊朗文明」到髮夾彎宣布與伊朗停火兩周，轉折關鍵在於他的「消滅文明」說法招致猛烈抨擊、巴基斯坦居中奔走，以及中國大陸介入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。