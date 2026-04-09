以色列空襲貝魯特鎖定真主黨 美媒：川普稱停火協議未納黎巴嫩

在美國與伊朗達成暫時停火協議後，以色列仍空襲黎巴嫩首都貝魯特，鎖定伊朗支持的黎巴嫩武裝組織「真主黨」。美媒PBS記者今天引述川普所言指出，與伊朗的協議未納入黎巴嫩。

黎巴嫩國營媒體報導，以色列今天再次轟炸黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），攻擊目標為一處住宅區。以色列軍方隨後表示，以軍擊中一名「真主黨」（Hezbollah）指揮官。

根據美國公共電視新聞網（PBS）「新聞時刻」（NewsHour）特派員藍德斯（Liz Landers）的社群媒體貼文，川普稱「他們（黎巴嫩）不在協議範圍內」，並稱那是「因為真主黨」。

據悉，川普還指出：「那是一場個別的小衝突。」