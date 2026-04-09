以色列襲黎巴嫩 傳伊朗停止讓油輪通行荷莫茲海峽

美國總統川普對伊朗的立場，七日在短短十二小時內，從震驚全球的「消滅伊朗文明」到髮夾彎宣布與伊朗停火兩周，轉折關鍵在於他的「消滅文明」說法招致猛烈抨擊、巴基斯坦居中奔走，以及中國大陸介入。

2026-04-09 01:30