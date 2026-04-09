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以色列襲黎巴嫩 傳伊朗停止讓油輪通行荷莫茲海峽

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars news agency）報導，在以色列攻擊黎巴嫩後，伊朗停止讓油輪通行荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）稍早表示，黎巴嫩被納入以色列、伊朗及美國之間的停火協議。不過以色列軍方表示，仍會繼續攻擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。

以色列表示，今天對黎巴嫩展開自戰爭爆發以來最大規模的空襲。

根據法斯通訊社，自停火生效以來，只有兩艘油輪獲准通過該海峽。

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