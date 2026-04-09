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以色列襲黎巴嫩釀89死 伊朗警告將退出美伊停火

中央社／ 德黑蘭8日綜合外電報導

伊朗外交部發聲明表示，外長阿拉奇今天向巴基斯坦調解人提出以色列「違反停火」情事。多家媒體報導，伊朗高官警告，若以色列持續攻擊黎巴嫩，伊朗可能退出停火協議。

黎巴嫩是在伊朗支持的什葉派基本教義民兵組織「真主黨」（Hezbollah）向以色列發射火箭後，被捲入美國聯手以色列對伊朗的戰爭

法新社報導，根據伊朗外交部聲明，阿拉奇（Abbas Araghchi）在與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）通話時，討論了「猶太復國主義政權（指以色列）在伊朗與黎巴嫩違反停火的行為」。

伊朗媒體與半島電視台（Al Jazeera）則引述伊朗官員與知情人士的說法報導，伊朗準備好因以色列轟炸黎巴嫩而退出停火並進行報復。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，知情人士透露：「若以色列持續違反停火攻擊黎巴嫩，伊朗將退出協議。」

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）也透過通訊應用程式（App）Telegram，矢言「懲罰以色列在黎巴嫩犯下的暴行及違反停火條件的行為」。

半島電視台也引述一名未具名伊朗官員的說法指出：「停火涵蓋該區域，而以色列素來以違背承諾著稱，只有子彈才能嚇阻他們。」

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，停火適用於各地，包括黎巴嫩。他同時宣布，巴國本週稍晚將接待美國與伊朗代表團，就相關議題展開會談。

然而，以色列堅稱黎巴嫩不在停火範圍內。以色列軍方表示，今天對黎巴嫩各地發動「最大規模協同打擊」。

黎巴嫩衛生部發言人告訴路透社，以色列今天攻擊黎巴嫩各地，造成89人死亡、700人受傷。他還說，黎巴嫩南部的死者中包括12名醫生。

夏立夫今天表示，已有違反美伊停火的通報，呼籲各國遵守停火協議。同日伊拉克當局譴責以色列，稱空襲黎巴嫩顯示以色列在蓄意破壞美國伊朗停火兩週的協議。

伊拉克 戰爭 真主黨 以色列 伊朗 美國

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