川普為何髮夾彎？「消滅伊朗文明」 招各國猛轟

美國總統川普對伊朗的立場，七日在短短十二小時內，從震驚全球的「消滅伊朗文明」到髮夾彎宣布與伊朗停火兩周，轉折關鍵在於他的「消滅文明」說法招致猛烈抨擊、巴基斯坦居中奔走，以及中國大陸介入。

華爾街日報、紐約時報等報導，川普特使威科夫六日收到伊朗十點停火要求後，告知調停人這是場災難，促成巴基斯坦、威科夫及伊朗外長阿拉奇不斷修正方案。

六日晚間，調解人取得美方批准的更新版兩周停火提案，取決於伊朗最高領袖穆吉塔巴做出決定，穆吉塔巴透過傳遞紙條積極參與整個過程，七日上午取得進展。

然而，川普在美東時間七日上午八時六分在社群媒體威脅，若伊朗未在之後的十二小時達成「可接受」的協議，「一整個文明今晚將滅亡，永遠無法再起」。在川普發文不到卅分鐘後，伊朗官員告知埃及，已切斷與美國談判代表的直接溝通。多位阿拉伯國家官員警告，川普的威脅可能對伊朗強硬派伊斯蘭革命衛隊造成反效果。

美東時間七日上午九時，國防部長赫塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩，與美國中央司令部指揮官庫珀討論打擊伊朗能源設施清單。這使美國盟友和調停人加緊尋找下台階或爭取更多時間，同時川普消滅伊朗文明說法招來各方批評，包括教宗良十四世、歐洲官員等，川普政府官員與國會議員也表達憂心。

川普在美東時間七日下午多數時間，都和重要幕僚待在橢圓辦公室接聽電話，聽取各方對攻擊的利弊意見。下午三時許，巴基斯坦總理夏立夫公開呼籲川普延長最後通牒兩周，並敦促德黑蘭在這段期間重啟荷莫茲海峽以展現善意。中國大陸也介入，讓伊朗接受停火提案。

最後，川普在美東時間七日下午六時卅二分，距離晚間八時最後期限不到九十分鐘前，做出讓步。