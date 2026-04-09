川普稱 「聽說」中方促使伊朗談判

美國總統川普七日宣布與伊朗有條件停火二周，隨後表示他認為是中國促使伊朗同意談判。大陸外交部表示，伊朗戰事爆發以來，大陸外交部長王毅已與相關國家外長先後廿六次通話。

川普宣布停火後不久接受法新社訪問，被問及北京是否介入、促使中方重要盟友伊朗參與停火談判時，他表示，「我聽說是的」。

紐約時報稍早報導，伊朗官員表示，在巴基斯坦緊急外交斡旋及主要盟友中國最後關頭介入要求伊朗展現彈性緩和緊張局勢後，伊朗已接受巴基斯坦提的兩周停火方案。

美聯社引述兩名匿名受訪官員指出，中國身為伊朗最大貿易夥伴，曾與德黑蘭方面接觸，試圖說服其加入停火協議。這兩名官員表示，隨著談判持續推進，中國官員與伊朗官員保持聯繫，鼓勵德黑蘭尋找通往停火協議的途徑。

另有一名未獲授權就外交事務公開發言的官員指出，北京主要透過中間方運作，包括巴基斯坦、土耳其與埃及，試圖發揮影響力。

美國與伊朗同意停火兩周，大陸外交部昨表示歡迎，重申一貫主張敦促各方盡快停火止戰、透過政治外交途徑化解爭端，為中東和海灣地區的和平穩定發揮建設性作用。