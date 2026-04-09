美伊10點方案 內容模糊變數仍多

美國與伊朗七日壓線達成兩周停火，但美聯社等外媒八日指出，需要對局勢保持謹慎的理由仍多，例如還不清楚伊朗是否將放寬對荷莫茲海峽的控制，美伊後續能否順利推進談判也將是考驗。

伊朗媒體稱，華府被迫接受伊方十點方案，但美國總統川普七日在社媒僅說伊朗方案是可行談判基礎，雙方說法有落差。美聯社報導，這次停火仍存在疑慮，包括不清楚伊朗是否將鬆綁荷莫茲海峽。

伊朗外交部長阿拉奇引述伊朗最高國家安全委員會聲明說，停火兩周期間，船隻可透過與伊朗武裝部隊協調，並適當考量技術限制，安全通過荷莫茲海峽。但所謂「技術限制」為何？這在戰前並不存在，過去數十年來每天都有逾一百艘船舶行經伊朗、阿曼之間的荷莫茲海峽。

英國廣播公司分析也指，荷莫茲海峽實際狀況值得關注，究竟能否如川普所言暢通無阻？還是將如阿拉奇所暗示，得與伊軍協調並受制於「技術限制」？這不僅對石油和天然氣運輸至關重要，也影響航空燃料、硫、尿素、柴油等物資流通。

這帶出一個根本性問題，即伊朗已在波斯灣地區創造一種新現實，德黑蘭即使缺乏正常運作的海、空軍，也能控制荷莫茲海峽，甚至開始收取過路費。這種情況會持續嗎？波灣國家會接受嗎？伊方聲明暫未提及是否會比照戰爭期間，繼續向過航船隻收費。

此外，伊朗稱「美國戰鬥部隊撤出區域內所有基地與部署地點」也引發疑問。伊朗並未界定所謂「戰鬥部隊」具體是指什麼，這可能為美軍駐中東基地繼續存在留下模糊空間。若美軍真的在中東減兵，可能會引發已承受數周戰火的波灣國家不滿。

目前各方對美、伊、以下階段談判走向的說法不一，能否如期面對面談判將是考驗。儘管宣布停火後油價大跌且股市大漲，戰爭造成的經濟創傷可能持續；卡達等國基礎設施遭直接損害，很可能減損未來幾年全球天然氣生產，戰爭對經濟的創傷多深仍未知。