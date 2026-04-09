美伊停火 川普付高昂代價

美國和伊朗達成有條件停火協議，讓美國總統川普擺脫進退兩難困境，不用實踐先前威脅轟炸伊朗電廠橋梁「消滅伊朗文明」，也避免退縮損害自身信譽。然而，川普或許只是換來暫時的喘息，而且付出高昂代價。

ＢＢＣ指出，美國和伊朗將在未來兩周談判永久停戰方案，過程可能充滿波折。對川普而言，他威脅要毀滅伊朗文明，先前還飆粗話要伊朗開放荷莫茲海峽，這類威脅是否迫使伊朗同意停火，仍不確定，但可以肯定的是，川普這番駭人聽聞言論，與過去美國總統的任何言論截然不同，可能從根本上改變世界各國看待美國的方式。

一個曾經自稱是全球穩定力量的國家，如今卻在動搖國際秩序根基。多名民主黨人譴責川普言論，有些人甚至呼籲罷免他，多名原本力挺川普的共和黨議員，也反對川普毀滅伊朗文明等說法。

白宮很可能會說，川普的策略奏效。實際上川普已面臨民調支持率下滑、黨內批評者日益增多、能源價格上漲拖累經濟等困境，任何能緩解衝突的途徑，對他而言都是解脫。

伊朗民眾響應官員呼籲，聚集地區電廠外站成人牆護電廠。（美聯社）

美國這次攻打伊朗大幅削弱其軍事實力，眾多伊朗領導人在空襲中喪生。但伊朗神權政府還在，伊朗濃縮鈾去向不明，伊朗也仍對真主黨等區域代理人擁有影響力。即使荷莫茲海峽恢復開放，伊朗也已證明有能力控制這一關鍵地緣政治要道。

伊朗宣稱，美國已接受伊朗十點停火計畫。其中內容包括美國從該地區撤軍、解除對伊朗經濟制裁、支付戰爭損失賠償以及允許伊朗繼續控制荷莫茲海峽。很難想像川普會照單全收，這表明未來兩周的談判可能充滿變數。

然而，就目前而言，川普獲得一次局部政治勝利。他發出駭人聽聞的威脅，達到預期效果。但當前的停火只是暫時，並非永久解決方案。川普言行以及整場戰爭造成的長期代價，仍待觀察。