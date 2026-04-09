各稱勝利 美伊停火兩周展開談判

美國和伊朗宣布停火兩周展開談判，並計畫重新開放能源運輸要道荷莫茲海峽。這項由巴基斯坦斡旋的停火協議，讓美伊雙方都自稱勝利。

川普在美東時間七日晚間六時卅二分在社群平台發文宣布停火，他說，基於巴基斯坦總理夏立夫和陸軍參謀長穆尼爾的請求，以及伊朗願意立即、完全和安全地開放荷莫茲海峽，他同意停止轟炸和攻擊伊朗兩周，並強調這是雙向停火。

川普發文時間，距離他威脅轟炸伊朗電廠橋梁「消滅伊朗文明」最後期限，不到一個半小時。衛報報導，當時美軍轟炸機已飛往伊朗。

川普說，美軍已達成所有軍事目標，並稱美國已收到伊朗十點提案，相信這是雙方可以談判的基礎，接下來兩周將完成和平協議。

川普八日又發文表示，由於伊朗已完成政權更替，美國可望逐步取消對伊朗的關稅與制裁措施。他說伊朗將不會再進行鈾濃縮，美國也會和伊朗一起清除之前遭B-2轟炸機攻擊後埋在地下深處的核原料。川普還威脅說，任何提供伊朗武器的國家將被加徵百分之五十關稅，且立即生效。

美國國防部長赫塞斯八日在記者會形容美軍對伊朗的「史詩狂怒」行動是歷史性壓倒勝，荷莫茲海峽正開放，美軍將在中東「逗留」以確保伊朗遵守停火協議。

赫塞斯說，美軍正監控伊朗存放在伊斯法罕的濃縮鈾，伊朗若不像川普所說交出濃縮鈾，「我們會拿到它，將它帶走」。

伊朗官員慶賀停戰，伊朗第一副總統阿瑞夫說，美國未能摧毀伊朗政府，如今「伊朗的時代」即將開啟。伊朗外長阿拉奇表示願意停火，停火期間伊朗軍方將協調船隻安全通行荷莫茲海峽。他表示伊朗正考慮美方提出的十五點方案，且華府已接受伊朗十點方案的整體框架，作為談判基礎。路透引述伊朗官員報導，荷莫茲海峽最快九日開放。

伊朗透過巴基斯坦向美國傳遞十點方案，內容包括結束地區衝突、解除制裁與制定荷莫茲海峽安全通行協議。區域官員透露，方案內容包括允許伊朗與阿曼對通過荷莫茲海峽的船隻收費，用於伊朗重建工作。伊朗駐北京大使法茲里八日表示，收費標準將參照世界其他水道以及國際法做出決定。

伊朗十日起將於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德與美國展開停火談判。半島電視台報導，伊朗國會議長卡利巴夫將率領伊方談判團隊，預期美方代表團由美國副總統范斯領軍。但川普對紐約郵報說，美方可能由特使威科夫及川普女婿庫許納參加談判，范斯因安全考量可能不會出席。

范斯八日稱美伊當前停火為「脆弱的休兵」，伊朗政府內部不同陣營對此反應不一，「有人想坐上談判桌與我們合作達成良好的協議，也有人就我們已達成的脆弱休兵散布謊言」。

范斯說，若伊朗人願意合作，美伊可達成協議，但若伊朗人撒謊欺騙，「他們就不會好過」。

以色列總理內唐亞胡表示，支持川普停火決定，但這次停火「不包括黎巴嫩」。

以色列的說法與協助斡旋的巴基斯坦總理夏立夫矛盾，以軍八日仍持續大舉空襲黎巴嫩，黎巴嫩政府稱空襲規模是開戰以來最大。

這場二月廿八日開始的戰爭有望結束，立即導致油價暴跌，布倫特原油價格下跌近百分之十五至每桶約九十五美元，全球股市則大幅上漲。