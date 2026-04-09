中東局勢戲劇性反轉 達成停火兩周協議 川普：美伊將密切合作

美伊局勢出現戲劇性反轉。美國總統川普7日在他自己開出給伊朗的最後期限前1.5小時宣布，接受巴基斯坦提出的「停火兩周」提議，以色列與伊朗也同意；川普並於8日追加貼文表示，美伊將密切合作。

川普先前發出「要讓一整個文明滅亡」的威脅，全球神經緊繃，但他在發出上述聲明後不到12小時又再度「TACO（川普總是臨陣退縮）」，甚至表態美伊兩國將密切合作，短時間內出現180度大轉變。

川普7日在社交平台Truth Social貼文宣布，因應談判人員正逐步達成停火協議，德黑蘭方面也將依協議重啟荷莫茲海峽，攻擊伊朗全境民生基礎設施的最後通牒將延後兩周，而此協議的前提是「伊朗伊斯蘭共和國必須同意完整、立即且安全地開放荷莫茲海峽」。

伊朗則是表示，本周五（10日）起將在巴基斯坦與美國進行談判。

這項決定宣布後，國際油價應聲重挫。西德州一度大跌19.29%至每桶91.05美元，布蘭特最低曾跌17.27%至90.4美元，雙雙跌破100美元大關。

川普8日再次貼文指出：「美國將與伊朗密切合作，因為我們判斷伊朗已完成富有成果的政權更替！伊朗將不會再進行鈾濃縮，美國也會和伊朗一起清除之前遭B-2轟炸機攻擊後埋在地下深處的核子汙染物」。

他還說，「我們正與伊朗談判，未來可能逐步取消對伊朗的關稅與制裁措施。（美方提出的）15點方案中，許多已進行討論並獲同意。」

不過，川普不忘再將矛頭指向伊朗盟友，8日在另一段貼文警告，任何提供伊朗武器的國家，銷往美國的貨物將加徵50%關稅，立即生效、且絕不寬貸。此外，航運方面最新消息指出，伊朗海軍告知船東，仍須獲得伊朗許可才能通過荷莫茲海峽，不然船隻將遭鎖定、並加以摧毀。

伊朗8日就因不滿以色列未能休兵，持續攻擊黎巴嫩，揚言退出。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社引述不具名消息表示，倘若以色列繼續攻擊黎巴嫩，伊朗將退出停火協議。另據Fars報導，因為以色列違反停火協議，油輪暫停通行荷莫茲海峽。

另外，金融時報（FT）引述知情人士報導，停火協議商定後，伊朗8日攻擊沙烏地阿拉伯的東西向油管。該油管輸送原油至紅海，是荷莫茲海峽遭封鎖後，沙國出口的經濟命脈，受損情況仍在評估中。