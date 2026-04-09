巴基斯坦上演一人「救全村」 幾十年來最成功外交案例

美國對伊朗的「文明毀滅」箭在弦上之際，巴基斯坦壓線斡旋達陣，從國際邊緣人搖身成為世界救星，避免中東戰爭失控擴大。學者指出，巴基斯坦這次寫下幾十年來最成功外交案例之一，至少暫時避免一場全球近年最嚴重衝突。究竟巴基斯坦如何「一人救全村」？

美國總統川普最後宣布停火。川普表示，這項決定是在與巴基斯坦總理夏立夫及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾通話後作出；伊朗外長阿拉奇也公開感謝巴基斯坦協助斡旋。

彭博資訊報導，巴基斯坦這次能在美伊之間搭起溝通管道，很大程度源於伊斯蘭馬巴德與川普政府日益密切的關係，以及近幾周積極穿梭美國、伊朗、沙烏地阿拉伯及中國大陸傳話。

去年5月，巴基斯坦與印度短暫交火，伊斯蘭馬巴德積極支持川普調停，不僅提名他角逐諾貝爾和平獎，還多次讚揚他的促和表現。穆尼爾過去一年多次訪問華府，川普甚至稱他是「我最喜歡的元帥」。

中國大陸近期也與伊朗、以色列、俄羅斯及波灣國家接觸，並與巴基斯坦共同提出五點倡議，呼籲立即停火並保障荷莫茲航運安全。川普事後受訪法新社稱，相信中國在促使伊朗停戰方面發揮作用。

華府智庫昆西研究所執行副總裁帕爾西表示，中國、俄羅斯及或許其他聯合國安理會成員，未來都很可能參與接下來的談判。他說，中國的介入將使美以在未來談判期間對伊朗發動軍事攻擊的代價更高。

事實上，巴基斯坦積極介入，不只是外交盤算，也有切身壓力。該國與伊朗及波灣阿拉伯國家關係不差，與沙烏地阿拉伯還有共同防禦安排，自然不願戰火擴大。

更現實的原因是能源。巴基斯坦高度依賴經由荷莫茲進口的石油與液化天然氣，海運受阻，國內燃料、物價與匯率都會承受壓力。這場危機爆發正值巴基斯坦經濟脆弱之際。阿聯未同意展延30億美元貸款，令外匯存底與匯率承壓；股市今年大跌，政府也取消燃料補貼並調漲油價，以應對能源衝擊。