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美伊同意暫時停火 伊朗獲准收荷莫茲通行費

經濟日報／ 編譯葉亭均陳苓／綜合外電

美伊同意暫時停火計畫，但傳出允許伊朗與阿曼對行經荷莫茲海峽的船隻收取通行費。不過由於具體細節不明，800多艘貨船持續滯留波斯灣。

美聯社引述地區官員說法指出，為期兩周停火計畫包含荷莫茲海峽的通行費，伊朗將把這些收入用於重建。不過阿曼隨後表示，該國為國際海事協定簽約國，無法收取此一費用。荷莫茲海峽位於阿曼與伊朗領海內。這條航道向來被視為國際水域，從未收取通行費。

伊朗聲稱，經過與軍方協調並符合「技術限制」下，同意提供兩周的安全航行。目前尚不清楚雙方是否就費用達成協議，也不清楚停火何時生效。

多數專家警告，船隻若要恢復航行，仍要更明確資訊，即使在最理想情況下，流量要真正恢復也需要時間。承平時期，每日約有135艘船隻行經。

西澳大學國防與安全研究所客座教授帕克說，全球航運流量無法在24小時內重新開啟，油輪船東、保險業者和船員需要相信風險確實已經降低，而不僅是暫停。

Kpler數據顯示，受困波斯灣的船隊中，能源運輸船占很大一部分。目前共有426艘運載原油和成品油的油輪，外加34艘液化石油氣（LPG）船及19艘液化天然氣（LNG）船。其餘是運載農產品或金屬製品等乾散貨，或是貨櫃輪。

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