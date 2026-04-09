緩兵之計 五大問題待解

美國總統川普把握巴基斯坦提供的斡旋下台階，算是讓全球經濟免於重大震撼的緩兵之計，卻未解決引發這場衝突的任何基本議題，留下五大問題。

第一，後續談判基礎不明。川普表示伊朗提出的十點建議是談判的「可行基礎」，但華府與以色列勢必無法接受部分條件，包括美軍撤出中東、以色列全面停止對黎巴嫩真主黨的攻擊等。

這也帶來第二個問題：荷莫茲海峽兩周後能否持續開放，因為伊朗所提條件包含持續掌控荷莫茲海峽，情勢無法回到戰前情況。

第三是中東盟友的損失，伊朗的攻擊已使卡達的全球最大LNG設施停擺、科威特海水淡化廠受損，阿聯多年來致力建立的「金融天堂」聲譽受重創，後續能否獲得補償，將牽動美國在中東的聲譽。

第四是川普的國內外聲望，他攻擊伊朗首要受害者除了中東，還有仰賴中東能源進口的亞洲盟友，在美國國內也導致汽油價格暴漲，宛如回到前總統拜登力挺烏克蘭對抗俄羅斯的情勢。

第五是這次停火談判可能只是埋下下次衝突的引線，因為美伊歧見大到難以想像能用兩年談成，遑論兩周，歐巴馬政府協商的2015年伊朗核子協議費時兩年半，之後被川普在2018年撕毀，損害雙方互信基礎。