川普髮夾彎 12小時 TACO 從「文明消亡」威脅變宣布停火兩周

美國總統川普對伊朗的立場，7日在短短不到12小時內，從震驚全球的要讓伊朗「文明將消亡」威脅，「髮夾彎」到宣布與伊朗停火兩周，再次展現市場所稱的「TACO」（川普總是臨陣退縮），個中轉折關鍵在於他的「文明威脅」招致猛烈抨擊、巴基斯坦居中奔走，以及中國大陸最後一刻介入。

綜合外國媒體報導，川普特使威科夫6日在收到伊朗十點要求後，告知調停人這是一場災難，促成巴基斯坦、威科夫及伊朗外長阿拉奇不斷修正方案。

6日晚間，調解人已取得美方批准的更新版兩周停火提案，取決於伊朗最高領袖穆吉塔巴做出決定，穆吉塔巴透過傳遞紙條積極參與整個過程，到了7日上午取得進展。

然而，川普在美東7日上午8時6分在Truth Social貼文威脅，若伊朗未在之後的12小時達成「他可接受」的協議，「一整個文明今晚將消亡，永遠無法再起」。川普發文不到30分鐘後，伊朗官員告知埃及，已切斷與美國談判代表的直接溝通。多位阿拉伯國家官員警告，川普的威脅可能對伊朗強硬派伊斯蘭革命衛隊造成反效果。

美東7日上午9時，美國防部長赫塞斯和參謀首長聯席會議主席凱恩，與美國中央司令部指揮官庫珀討論伊朗潛在的能源基建打擊目標。

這促使美國盟友和調停人加緊尋找下台階或爭取更多時間，同時川普的「文明消亡」威脅招來各方批評，包括教宗良14世、歐洲官員等，川普政府官員與國會議員也表達憂心。

川普當日下午多數時間都和幾位重要幕僚待在橢圓形辦公室，接聽電話，並聽取各方對攻擊提案的意見。下午3時許，巴基斯坦總理夏立夫公開呼籲川普延長最後通牒兩周，並敦促德黑蘭在這段期間重啟荷莫茲海峽，以展現善意。

中國大陸也介入要求伊朗展現彈性並緩和緊張，讓伊朗接受停火提案。

最後，川普在美東時間7日下午6時32分、也就是距離晚間8時最後期限的不到90分鐘前做出讓步，在Truth Social發文表示，「如果伊朗同意立即、全面、安全地開放荷莫茲海峽，我同意暫停對伊朗的毀滅兩周」。