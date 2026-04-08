才與美達成協議…「這件事」點燃伊朗怒火 嗆退出停火、暫停荷莫茲海峽通行

美國和伊朗7日才達成停火協議，伊朗8日就因不滿以色列未能休兵，持續攻擊黎巴嫩真主黨，揚言退出協議，並放話荷莫茲海峽暫停通航。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社引述不具名消息表示，倘若以色列繼續攻擊黎巴嫩，伊朗將退出停火協議。

伊朗電視台Press TV引述消息稱，以色列攻擊黎巴嫩真主黨，違反停火協議，伊朗將懲罰以色列。伊朗法斯通訊社報導，以色列違反停火，油輪暫停通行荷莫茲海峽。

與此同時，航運方面消息指出，伊朗海軍告知船東，必須獲得伊朗許可才能通過荷莫茲海峽，不然船隻將遭鎖定、並加以摧毀。

金融時報引述知情人士報導，停火協議商定後，伊朗8日攻擊沙烏地阿拉伯的東西向油管。該油管輸送原油至紅海，是荷莫茲海峽遭封鎖後，沙國出口的經濟命脈，受損情況仍在評估中。