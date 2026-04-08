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比尼克森耍北越更失敗！川普搬出「狂人理論」對付伊朗 恐淪丟臉結局

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
外媒評論指出，美國總統川普對付伊朗若真有一套策略，稱之為「狂人理論」，也是差勁的策略，早在1970年代時任總統尼克森就試過而且失敗了。法新社
外媒評論指出，美國總統川普對付伊朗若真有一套策略，稱之為「狂人理論」，也是差勁的策略，早在1970年代時任總統尼克森就試過而且失敗了。法新社

美國總統川普伊朗發動戰爭備受批評，缺乏一套戰略尤其受詬病。外媒評論指出，若勉強說川普對付伊朗確實有一套策略叫「狂人理論」（Madman Theory），也是差勁的策略，早在1970年代時任總統尼克森就用過，而且失敗了。

什麼是狂人理論？

1971年4月，尼克森授權特使季辛吉傳話給與美國交戰的北越，以下是兩人在白宮橢圓形辦公室的對話錄音。

尼克森：「你可以說，『我控制不了他。』」

季辛吉：「好，然後暗示你可能動用核子武器。」

尼克森：「是的。」

這就是所謂的「狂人理論」--運用極端的威脅逼對方上談判桌。

外媒評論指出，「狂人理論」的問題在於：威脅若是太極端，顯得毫不可信；但若是真的付諸實行，只會證明這套策略失敗。

1971年尼克森 vs. 2026年川普

尼克森當年玩這招，其實遠比2026年的川普高明。尼克森是私下虛張聲勢，而且威嚇的對象（北越）在全球無足輕重。即便如此，到最後依舊一事無成。即使他真的做出瘋狂事，轟炸柬埔寨和寮國，對美國自己的傷害更甚於逼對方退讓。

反觀川普「狂人理論」一大敗筆是公開對伊朗極限施壓，發出末日威脅要消滅伊朗文明。隨著付諸實行的壓力與日俱增，川普在全世界面前丟臉的風險也愈來愈高。

更何況，伊朗在21世紀世界經濟扮演要角，若是連續數周轟炸可能引爆半世紀來最嚴重的能源危機，那麼川普若是卯足全力「狂炸」，甚至可能使油價高漲惡化成石油短缺。更別提產油設施需費時多年修復，以及可能尾隨伊朗政權萬一失能而來的難民潮。

川普也沒從尼克森經驗學到另一個教訓：國內外支持很重要。

假如尼克森動用核武，勢必助長當時美國高張的反戰氣焰，專制獨裁的北越當年能看破並利用美國民主社會對戰爭的看法分歧，今天的伊朗又何嘗不能？尤其在美國期中選舉年、僅約34%民眾支持對伊朗開戰、川普支持度又持續下滑的此刻。

歷史前例也證明，缺乏足夠的國內民意支持和外國盟邦兵力支援，也注定美國主導的戰爭終將以失敗收場，伊拉克即為前車之鑑。

尼克森與季辛吉那場對話結束後四年，北越在1975年4月直取南越首都西貢。美軍在越戰中死亡人數總計58,220人，其中就有超過2萬人因這兩個「天才」的策略失敗而喪生。

以色列 伊朗 美國 川普 尼克森 季辛吉 越戰

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