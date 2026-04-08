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伊朗媒體控停火後煉油廠仍遇襲 怒向科威特、阿聯還擊

中央社／ 德黑蘭8日綜合外電報導
在德黑蘭革命廣場（Enghelab Square）的民眾在兩周停火協議宣布後的一場示威活動中焚燒美國與以色列國旗。圖／歐新社
在德黑蘭革命廣場（Enghelab Square）的民眾在兩周停火協議宣布後的一場示威活動中焚燒美國與以色列國旗。圖／歐新社

就在美國伊朗為期兩週的停火生效幾小時後，伊朗國營電視台報導，伊朗拉凡島的石油設施今天上午遭遇空襲，伊朗隨後對科威特及阿拉伯聯合大公國發動飛彈與無人機攻擊。

美國2月底聯手以色列向伊朗發起軍事行動後，戰火也牽連中東地區多個國家。

法新社報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）今天報導：「在伊朗拉凡島（Lavan Island）的石油設施遭鎖定攻擊幾小時後，已對阿聯及科威特進行飛彈與無人機攻擊。」

IRIB電視台也引述伊朗國家石油煉製和分銷公司的說法指出，拉凡島煉油設施於上午10時（格林威治標準時間6時30分）「遭遇卑劣攻擊」。

阿聯國防部在社群平台X發布如下聲明：「阿聯防空部隊正在應對來自伊朗的飛彈及無人機。」

科威特軍方在X平台發布的聲明寫道：「自今天上午8時（格林威治標準時間5時）起，科威特防空部隊持續與來自伊朗的猛烈敵意攻擊交戰，應對28架針對科威特國的無人機。」

科威特軍方稱攔截大量敵方無人機，但攻擊已導致「石油設施、發電廠及海水淡化廠財產嚴重損失」。

科威特外交部表示，樂見美伊停火聲明，同時強調伊朗及其代理人必須「立即停止所有敵對行為」。

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