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邀美伊4月10日坐下談判 巴基斯坦：伊朗總統確認德黑蘭參加
巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫辦公室今天在聲明中宣布，伊朗總統裴澤斯基安已經確認德黑蘭將會參加為解決與美國衝突、定於10日在伊斯蘭馬巴德舉行的談判。
巴基斯坦「黎明報」（Dawn）報導，根據總理辦公室聲明，夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）下午與裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在電話會談期間得到上述確認。兩人通話時間超過45分鐘。
夏巴茲．夏立夫稍早在社群平台X上表示，伊斯蘭馬巴德將於10日接待華府和德黑蘭代表團，「進一步協商以達成解決所有爭端的協議」。
美國方面尚未確認是否參與這項擬議的談判。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天上午表示，「在總統或白宮正式宣布前，一切尚未定案」。
巴基斯坦總理辦公室在聲明中指出，裴澤斯基安「確認伊朗將會參與在伊斯蘭馬巴德舉行的談判」。
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