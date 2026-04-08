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喊停火後又攻擊？伊朗媒體稱波灣拉凡島煉油廠遇襲 現場畫面曝光

中央社／ 杜拜／德黑蘭8日綜合外電報導
伊朗媒體引述伊朗國家石油煉製和分銷公司報導，位在波斯灣內拉凡島上一座煉油廠今天於宣布停火數小時後遭到「敵方攻擊」，未造成人員傷亡。圖／路透社
伊朗媒體引述伊朗國家石油煉製和分銷公司報導，位在波斯灣內拉凡島上一座煉油廠今天於宣布停火數小時後遭到「敵方攻擊」，未造成人員傷亡。圖／路透社

伊朗媒體引述伊朗國家石油煉製和分銷公司報導，位在波斯灣內拉凡島上一座煉油廠今天於宣布停火數小時後遭到「敵方攻擊」，未造成人員傷亡。

路透社報導，伊朗石油部新聞通訊社（SHANA）引述伊朗國家石油煉製和分銷公司（National Iranian OilRefining and Distribution Company）指出，該設施於當地時間上午10時（格林威治標準時間上午6時30分）許遭到攻擊，目前安全及消防團隊正致力控制火勢並確保現場安全。

美聯社引述伊朗國營電視台報導，在宣布停火數小時後，拉凡島（Lavan Island）上一座煉油廠今天遭到攻擊，消防人員正致力控制火勢，未傳人員傷亡。報導沒有提到攻擊發起方。

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社（Anadolu NewsAgency）引述伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr newsagency）報導，德黑蘭和華府宣布為期兩週停火數小時後，伊朗南部拉凡煉油廠（Lavan refinery）發生爆炸。

報導指出，拉凡島上的煉油設施內發生數次爆炸。消息人士指出，爆炸原因不明。

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