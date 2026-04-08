「不可接受」以色列稱停火不含黎巴嫩 西班牙總理發文暗諷

儘管美伊同意停火兩週，以色列軍方今天表示，對黎巴嫩武裝組織真主黨的軍事行動將持續，停火範圍不含黎巴嫩。西班牙則譴責以軍持續入侵主權國家的行為「不可接受」。

法新社報導，以色列國防軍（IDF）阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群平台X發文指出：「黎巴嫩境內的戰鬥仍繼續，停火範圍不包含黎巴嫩。」他同時警告薩拉尼河（Zahrani River）以南地區的居民儘速撤離。

針對以色列的立場，西班牙外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）告訴國家廣播電台（RNE），既然美國與伊朗達成停火以遏止區域戰爭，所有戰線都應停火，其中也包括黎巴嫩。

他批評：「以色列持續侵略黎巴嫩這樣一個主權國家，是不可接受的。」

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）雖對美伊停火表示歡迎，但也在社群平台X發文暗諷：「我們不會為那些一邊縱火、一邊提著水桶出現的人鼓掌。」

與此同時，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的消息人士告訴路透社，真主黨已自今天凌晨起，停止對以色列北部及黎巴嫩境內以軍的攻擊。

停火談判關鍵斡旋者、巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，這份為期兩週的協議應涵蓋黎巴嫩。路透社上個月曾報導，伊朗希望將黎巴嫩納入與美國達成的任何協議中。

然而，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天重申，停火範圍不包括黎巴嫩，以軍隨後也針對黎南城市發布新一輪撤離令，預示攻擊即將到來。

自3月2日戰事爆發以來，以色列對黎巴嫩的空襲與地面行動已造成超過1500人死亡，其中包括130名兒童與100多名婦女，逾120萬人被迫流離失所。

黎巴嫩軍方今天呼籲逃難的家庭暫緩返回家園，並警告以軍攻擊仍持續，且戰區有大量未爆彈，風險極高。