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美伊停火2週 歐盟感謝巴基斯坦從中斡旋：替緊張局勢帶來降溫

中央社／ 布魯塞爾8日專電
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。圖／歐新社
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。圖／歐新社

美國伊朗達成協議停火2週，歐盟執委會主席范德賴恩感謝巴基斯坦從中斡旋，同時強調須持續談判，尋求長久解決衝突的方式。

在美國總統川普設定的最後通牒屆滿前1小時，美國與伊朗達成協議，同意停火2週。伊朗同意暫時重新開放關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

對於雙方達成暫時停火的協議，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在個人社群平台X發文表示歡迎，形容這個行為替緊張局勢帶來降溫契機。同時感謝巴基斯坦居中斡旋、調停。

她強調，現在最關鍵的是各方須持續推動談判，以尋求長久解決這場衝突的方案。歐盟將繼續與合作夥伴保持密切協調，共同朝這項目標邁進。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）同樣於社群平台X發布聲明，向巴基斯坦及促成協議的各方人士表達謝意，並敦促各方務必遵守協議條款，以實現地區的和平。

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在X發文稱，停火協議為降低威脅、停止飛彈攻擊、恢復航運，並為尋求長久協議的外交行動創造了空間。然而引發戰爭的根本原因尚未解決，調停的大門必須持續敞開。

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