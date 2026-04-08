日相高市與伊朗總統通話25分鐘 籲確保荷莫茲海峽航行安全

日本首相高市早苗今天表示，她稍早與伊朗總統裴澤斯基安進行了通話，她在對話中對美伊兩國臨時停火協議表示歡迎，並呼籲德黑蘭當局確保荷莫茲海峽的船隻航行安全。

日本共同社報導，高市早苗在這場長約25分鐘的通話後告訴媒體，她籲請裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）確保所有航行船舶的安全。

日本和伊朗傳統上為友好國家。自美國及以色列2月底對伊朗發動攻擊以來，日本外務大臣茂木敏充已三度與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）通話。