快訊

向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1300點、台積ADR飆6%

考慮合資？美記者曝川普可能聯手伊朗 在荷莫茲海峽收通行費

聽新聞
0:00 / 0:00

日相高市與伊朗總統通話25分鐘 籲確保荷莫茲海峽航行安全

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日本首相高市早苗。圖／美聯社
日本首相高市早苗。圖／美聯社

日本首相高市早苗今天表示，她稍早與伊朗總統裴澤斯基安進行了通話，她在對話中對美伊兩國臨時停火協議表示歡迎，並呼籲德黑蘭當局確保荷莫茲海峽的船隻航行安全。

日本共同社報導，高市早苗在這場長約25分鐘的通話後告訴媒體，她籲請裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）確保所有航行船舶的安全。

日本和伊朗傳統上為友好國家。自美國以色列2月底對伊朗發動攻擊以來，日本外務大臣茂木敏充已三度與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）通話。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美伊達成兩週停火協議 聯合國與各國反應一覽

高市安排與伊朗總統通話

伊朗放行船舶效期不明 亞洲多國獲准通過荷莫茲

川普再度不滿盟友「不幫忙」高市早苗不直接評論

相關新聞

向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

美國總統川普宣布對伊朗停火，美國國防部長赫塞斯8日表示，伊朗乞求（beg）停火，指伊朗希望停火發生，因為他們已經受夠了美軍的攻擊；赫塞斯稱，美軍對伊朗的軍事行動已經摧毀伊朗的軍隊，讓伊朗未來很多年都失去作戰能力。

考慮合資？美記者曝川普可能聯手伊朗 在荷莫茲海峽收通行費

美國媒體ABC新聞記者卡爾（Jonathan Karl）透露，美國可能聯手伊朗，對所有通過荷莫茲海峽的船收取通行費。

伊朗確認將與美會談！荷莫茲海峽本周可望有限度開放 具體細節待敲定

伊朗駐日內瓦聯合國大使巴赫芮尼8日說，由於伊朗對美國極度缺乏信任，將比以往更加謹慎對待與美國的和平談判。他也說，這場戰爭將影響未來通行荷莫茲海峽的法規制度。

川普態度放軟？稱可望逐步取消對伊朗制裁 下秒嗆「絕不寬貸」提供武器國家

美國總統川普8日發文表示，由於判斷伊朗已完成政權更替，可望逐步取消對伊朗的關稅與制裁措施，顯示對德黑蘭的態度已明顯和緩。

伊朗人撒謊？范斯喊川普不好惹 美伊停火是「脆弱休兵」

美國副總統范斯8日將美國與伊朗當前停火形容為「脆弱的休兵」，也透露伊朗政府內部不同陣營對此反應不一，例如伊朗外交部長阿拉奇對停火回應正面，但也有人就美軍的軍事成果和停火框架問題「撒謊」。

川普將會北約秘書長 伊朗戰爭加劇美國與NATO緊張

美國與其他北大西洋公約組織（NATO）成員國的關係，因伊朗戰爭接近危機邊緣之際，美國總統川普今天將在白宮接待北約秘書長呂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。