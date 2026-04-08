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印度樂見美伊停火兩週 敦促保持荷莫茲海峽暢通

中央社／ 新德里8日專電

美國伊朗達成協議停火兩週，印度對此表示樂見其成，並敦促保持荷莫茲海峽暢通，以利能源、貨物流通。

美國、以色列對伊朗發動軍事行動後，伊朗控制荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但全球20%石油、天然氣經此航道運輸，讓全球能源供應陸續出現短缺，各國民生、經濟問題相繼浮上檯面。

美國與伊朗今天達成為期兩週的停火，且德黑蘭當局同意暫時重新開放關鍵運輸航道荷莫茲海峽。

印度外交部今天對此發布聲明，稱對美國與伊朗達成的停火協議，抱持樂見其成的態度，並期盼這波暫時性停火，能為中東帶來長遠的和平。

印度外交部在聲明中說：「針對美國、伊朗最近達成的停火協議，我們樂見其成，也希望這會為中東帶來長久的和平。」

印度外交部的聲明提到，正如印度一直以來的態度一樣，讓局勢和緩下來，利用對話、外交方式，對早日解決這場衝突至關重要。

另外，印度外交部強調，這場衝突對全球貿易、能源供應影響甚鉅，印度敦促各方，讓荷莫茲海峽保持暢通，以確保能源相關資源、各式貨物都能自由地流通。

印度外交部指出，這場衝突對人道、經濟都帶來重大影響，除造成巨大的苦難，也擾亂了全球能源供應和貿易網絡，印度期盼能讓荷莫茲海峽上的船隻暢行無阻，助全球貿易流通。

荷莫茲海峽是全球能源運輸的動脈之一，位於伊朗和阿曼之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea），全球約20%的石油和天然氣都是經由這個航道運輸。

數週以來，荷莫茲海峽遭到封鎖，全球能源市場都因此發生劇烈波動。

美國 軍事行動 德黑蘭 以色列 伊朗 印度

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