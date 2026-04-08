「壓倒性獲勝」徹底摧毀伊朗國防工業基礎 美防長：美軍將繼續駐紮中東

美國國防部長赫塞斯8日在記者會形容美軍對伊朗的「史詩狂怒」行動是歷史性壓倒勝，荷莫茲海峽正開放，美軍將在中東「逗留」以確保伊朗遵守停火協議。

赫塞斯說，在美伊停火期間，美軍將繼續駐紮中東，「哪也不去」，確保伊朗遵守停火，其內容包括讓船隻安全通過荷莫茲海峽。

赫塞斯也說，美軍正監控伊朗存放在伊斯法罕的高濃縮鈾；這是美國總統川普的重要作戰目標。赫塞斯說，美國仍可能涉險行動來奪取伊朗濃縮鈾，「我們對他們有什麼一清二楚」，伊朗若不像川普所說交出濃縮鈾，「我們會拿到它，將它拿走」。

赫塞斯還說，美國已徹底摧毀伊朗製造飛彈等高階武器的能力，「我們徹底摧毀伊朗的國防工業基礎，這是我們任務的核心部分」，伊朗「再也無法製造飛彈」。

赫塞斯並稱，美國原本準備好在7日大規模打擊伊朗發電廠、橋梁、石油和能源基礎設施等目標，還說在7日晚間兩周停火生效前，美軍當天已對伊朗目標進行逾800多次襲擊。