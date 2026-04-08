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向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

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向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部長赫塞斯。圖／美聯社
美國國防部長赫塞斯。圖／美聯社

美國總統川普宣布對伊朗停火，美國國防部長赫塞斯8日表示，伊朗乞求（beg）停火，指伊朗希望停火發生，因為他們已經受夠了美軍的攻擊；赫塞斯稱，美軍對伊朗的軍事行動已經摧毀伊朗的軍隊，讓伊朗未來很多年都失去作戰能力。

川普7日宣布對伊朗停火兩周，並稱這會是雙向停火；川普並表示，美軍已經完成所有軍事目標，同時美國也與伊朗在達成長期的和平協議上進入後期討論。

美國國防部8日上午舉行記者會，赫塞斯表示，在不到40天的時間，美國中央司令部動用10%的美國作戰能力就瓦解世界上最大的軍事力量之一，稱伊朗遭受毀滅性的軍事失敗。

赫塞斯說，伊朗乞求這次的停火，並稱伊朗希望停火發生，因為伊朗已經「受夠了」（They've had enough）。

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