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伊朗為什麼硬拼美國？歷史仇恨大爆發

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
伊朗長期以來一直硬拼美國及其盟友以色列，背後有對列強入侵的百年歷史。照片為F15，取自美國官網
伊朗長期以來一直硬拼美國及其盟友以色列，背後有對列強入侵的百年歷史。照片為F15，取自美國官網

伊朗長期以來一直硬拼美國及其盟友以色列，背後有對列強入侵的百年歷史。

知名美食家、政治學博士候選人梁幼祥指出，從歷史視角才能看懂。

梁幼祥詳細回顧了伊朗歷史，指出伊朗人百年來飽受欺壓的血淚：

一、列強分割剝削的歷史烙記：

19世紀末，伊朗如同中國清朝末期一樣，沙俄與大英帝國用武力壓迫之下、都簽訂了一系列不平等條約。

1828的《土庫曼恰伊條約》迫使伊朗割讓了高加索，賠款之外還得放棄裏海的海軍權。

1857英伊戰後的《巴黎條約》將阿富汗、赫拉特等地從伊朗版圖中剝離。

1907年，英俄兩國各自簽訂協定將伊朗北部劃成俄國勢力、南部劃成了英國勢力⋯從此讓伊朗的關稅、資源、乃至司法都受外國控制，國家與人民都淪為半殖民下的犧牲品。

二、美國干預內政、乘虛而入：

1951年民選首相，穆罕默德·摩薩台上任，通過石油國有化的法令，掀起了反帝高潮。1953年美國CIA出手策動、推翻了摩薩台，扶植巴勒維，將伊朗變成美英石油利益的貪腐獨裁附庸國。

三、柯梅尼革命！

1979年宗教領袖柯梅尼領導的「伊斯蘭革命」，推翻貪腐的巴勒維，成立了伊朗伊斯蘭共和國。

四、西方慫恿下的「兩伊戰爭」：

1980年美國找代理人伊拉克發動對伊朗的全面入侵，都是加深仇恨的種子。

五、鮮血熱淚的武裝聯盟：

伊朗被逼著在中東建立「武裝聯盟」。這些「恐怖主義」背後，埋藏著民族的屈辱與生存折磨下的委屈。

梁幼祥指出，伊朗抵抗美國，不是一時的政治姿態，而是一種積累的歷史傷痕，為生存邏輯的必然選擇，反應積怨下的民族仇恨。

聚傳媒

以色列 伊朗 美國

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