「支持停火」英相施凱爾前往波斯灣 商討荷莫茲海峽重新開放

英國首相辦公室表示，首相施凱爾（Keir Starmer）今天將前往波斯灣地區與盟國舉行會談，以確保美伊達成停火協議後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）能永久維持開放。

路透社報導，施凱爾在聲明中表示：「我對昨晚達成的停火協議表達歡迎之意，這將為該地區乃至全世界帶來片刻的緩解。」

他補充道：「我們必須與盟國盡一切努力支持並維持這項停火協議，使其轉化為長久性的協議，以及荷莫茲海峽的重新開放。」

此前，施凱爾因未支持美國與以色列對伊朗的空襲行動，遭美國總統川普（Donald Trump）嚴厲抨擊。施凱爾先前曾召開多次會議，商討盟國應如何支持這條對全球石油與天然氣貿易至關重要的關鍵水道重新開放。

英方聲明指出，施凱爾將討論各項外交努力，以「支持並維護停火，進而推動衝突的永久解決，並保護英國與全球經濟免受進一步威脅」。

據了解，施凱爾這趟波灣地區行程，在美伊停火協議宣布前已規劃。