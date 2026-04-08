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川普態度放軟？稱可望逐步取消對伊朗制裁 下秒嗆「絕不寬貸」提供武器國家
美國總統川普8日發文表示，由於判斷伊朗已完成政權更替，可望逐步取消對伊朗的關稅與制裁措施，顯示對德黑蘭的態度已明顯和緩。
川普發文說：「美國將與伊朗密切合作，因為我們判斷伊朗已完成富有成果的政權更替！伊朗將不會再進行鈾濃縮，美國也會和伊朗一起清除之前遭B-2轟炸機攻擊後埋在地下深處的核子污染物。這些地點從攻擊那天起，就透過太空軍的衛星持續嚴密監控，目前確認沒有被動過。我們正與伊朗進行談判，未來可能逐步取消對伊朗的關稅與制裁措施。（美方提出的）15點方案中，許多已進行討論並獲同意，感謝你們關注此事。」
不過，川普7分鐘後將矛頭指向伊朗盟友，另起一段貼文說，任何提供伊朗武器的國家，銷往美國的貨物將加徵50%關稅，立即生效、且絕不寬貸。
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