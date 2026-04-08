燃油價格飆升…美伊開戰衝擊全球 國際財經市場、民生影響一次看

美國與伊朗達成為期兩週的停火，且德黑蘭當局同意暫時重新開放關鍵運輸航道荷莫茲海峽，油價應聲重挫；美國及韓國航空業者持續面臨能源成本高漲壓力，分別採取應對措施。

●川普表示同意暫停對伊朗轟炸兩週 油價暴跌近18%

美國總統川普（Donald Trump）7日指出，在接受調解方提出為期14天的停火建議後，他已同意暫停對伊朗轟炸，為期兩週，油價應聲暴跌近18%。

川普表示，他已與巴基斯坦領導人通話。巴基斯坦一直在華盛頓與德黑蘭之間扮演調解角色，並尋求為期兩週停火。

在川普表示對伊朗發動大規模打擊行動將延後兩週後，台北時間今晨7時28分左右，美國西德州中級原油（WTI）價格暴跌17.84%報每桶92.80美元。

●達美與西南航空將調漲行李費 因應燃油價格飆升

達美航空（Delta Air Lines）與西南航空（SouthwestAirlines）將調漲託運行李費用，以抵銷因中東緊張局勢升溫、引發航空燃油價格飆升所帶來的成本壓力。

達美航空與西南航空表示，新訂位的第1件與第2件託運行李費將各增加10美元，使第1件行李費用調漲至45美元，第2件則調漲至55美元。

達美航空計劃將此費用調整應用於美國國內線及部分短程國際航線，並表示第3件託運行李的費用將調漲50美元，達到200美元。達美表示，調漲將適用於8日或之後的訂位；西南航空的變更則將於9日或之後的訂位生效。

●國際高油價 韓航空業盼縮短燃油附加費反映時間

中東戰爭導致油價與匯率暴漲，航空業面臨危機，韓國航空協會7日舉行座談會，協會表示，將計劃要求縮短燃油附加費的反映時間，也要求政府免除國內航線航空燃油關稅。

協會表示，占航空公司營運成本30%以上的航空燃油價格，在中東戰爭後暴漲約147%；同時匯率上升，使以美元支付維修費等的航空公司負擔更加沉重。

因此協會要求，在燃油價格回穩至中東戰事前水準，免除國內航線航空燃油的關稅與石油進口附加費。

●捷克政府推動燃料限價措施 防油價劇烈波動

捷克財政部長基列羅娃（Alena Schillerová）7日宣布，將每天設定燃料最高價格。

8日起捷克加油站的柴油最高價格為每公升49.59克朗（約新台幣74.98元），汽油最高為43.15克朗（約新台幣65.24元）。若加油站超過政府規定價格，可能面臨最高500萬克朗的罰款。

●泰國應對能源危機 潑水節後擬禁止加油站夜間營業

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）7日表示，政府正在制定節省燃料的措施，以保障國內石油供應，其中一項措施是限制加油站的營業時間。

阿努廷在內政部發表演說時表示，政府最快可能自4月20日起實施加油站夜間禁售令，但他強調不會影響民眾4月11日至15日潑水節期間的旅行。

他說，預計自潑水節假期結束後，將禁止加油站夜間營業，即自晚間10時到凌晨5時須關閉。

●中東戰事影響 馬達加斯加進入能源緊急狀態

達加斯加7日宣布全國進入能源緊急狀態，為期兩週。當局表示，中東戰爭導致燃料供應中斷，全國公共服務運作已受影響。

馬達加斯加政府在聲明中表示，由於燃料供應中斷已影響日常生活、經濟與公共服務運作，內閣在特別會議上決定宣布進入緊急狀態。