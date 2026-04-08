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伊朗人撒謊？范斯喊川普不好惹 美伊停火是「脆弱休兵」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國副總統范斯8日在匈牙利布達佩斯發言。圖／法新社
美國副總統范斯8日在匈牙利布達佩斯發言。圖／法新社

美國副總統范斯8日將美國與伊朗當前停火形容為「脆弱的休兵」，也透露伊朗政府內部不同陣營對此反應不一，例如伊朗外交部長阿拉奇對停火回應正面，但也有人就美軍的軍事成果和停火框架問題「撒謊」。

美國有線電視新聞網（CNN）8日報導，正出訪匈牙利布達佩斯的范斯說，這就是為何他會說這項停火「脆弱」， 「一方面，有些人顯然想坐到談判桌，與我們合作達成良好的協議，同時也有人就我們已達成的脆弱休兵散布謊言」。

范斯說，若伊朗人真心願意合作，他認為美伊可達成協議，但若伊朗人撒謊、欺騙，試圖阻止這次停火生效，「他們就不會好過」。

范斯說，總統川普已要求其團隊暫時別用特定軍事、外交和經濟手段施壓伊朗，但若伊朗未能積極談判以永久結束戰爭，這些選項仍擺在桌上；川普雖指示美方上談判桌，「但伊方若不採取相同做法，就會發現美國總統不是好惹的。他沒耐心，急於取得進展」。

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